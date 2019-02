Neubau soll Betreuungsangebot sichern

Wie bei Millionenprojekten mittlerweile üblich, muss auch die Kostenplanung für den Umbau des Mudauer Rathauses trotz des Sparwillens durch die Gemeinde nach oben korrigiert werden.

Mudau. So nahm der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im örtlichen Feuerwehrgerätehaus die von der Verwaltung vorgeschlagenen und bereits im Vorfeld mit dem Ingenieur-Büro Ecker Architekten besprochenen Mehraufwendungen sowie Einsparpotenziale zur Kenntnis.

Aufträge vergeben

Beschlossen wurden außerdem die Vergaben für folgende zusätzlichen Maßnahmen: Die Überprüfung der Abdichtungsarbeiten im Bürgersaal zum Auftragspreis in Höhe von 2380 Euro, beschränkte Ausschreibungen für die Überarbeitung der Parkettböden und die Erneuerung der Fensterbänke. Mit der Lieferung und Montage des Flachbildschirmes im Bürgersaal zum Auftragspreis in Höhe von 22 085 Euro wurde die Firma Leinweber aus Adelsheim beauftragt und für den Einbau der elektrischen Zutrittskontrolle soll eine beschränkte Ausschreibung erfolgen. Zugestimmt wurde auch dem Nachtragsangebot der Firma Licht-Concept aus Walldürn für Elektro-Installation zum Preis von 5600 Euro und schließlich wurde die Verwaltung zur Beschaffung der Kücheneinrichtungen für Bürgersaal und Sozialraum für Kosten in Höhe von 8330 Euro ermächtigt. Andererseits könne man aus Sicht der Verwaltung im Rahmen anderweitiger Vergaben mit einem Einsparpotenzial von 15 845 Euro kalkulieren, hieß es aus dem Gremium.

Bereits mehrfach hatte sich der Gemeinderat in vorangegangenen Sitzungen mit der Frage beschäftigt: „Wo werden in Zukunft die notwendigen Plätze für die Betreuung von Kindern U3 und Ü3 bereitgestellt?“. Nachdem mehrere Varianten zusammen mit einem Architekturbüro untersucht und auch Räume der Grundschulen Mudau und Schloßau mit entsprechenden Umbaumaßnahmen (Kosten je circa drei Millionen Euro) ins Kalkül gezogen wurden, sprach sich der Gemeinderat für eine Lösung am Kindergarten Mudau aus.

Provisorische Unterbringung

Auf dem bestehenden Gelände nach Abriss des Schwesternhauses soll ein Neubau für die Betreuung der Kinder errichtet werden. Hierzu wurde die Verwaltung beauftragt, mit der Kirchengemeinde Mudau als Bauträger weitere Schritte zur zügigen Umsetzung anzugehen. Bis Ende September soll der Förderantrag gestellt werden. Als Provisorium werden Räume für die Kinder U3 in der Grundschule Mudau nach dem Auszug des Rathauses im Sommer vorbereitet. Wie Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger mitteilte, sei von der Seelsorgeeinheit Mudau und der Verrechnungsstelle bereits Zustimmung signalisiert und die Bereitschaft zu einer anteiligen Kostenübernahme von zehn Prozent angeboten worden.

Mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 711 992 Euro stellte der Gemeinderat die Kosten für die Erschließung des Baugebietes „Brückengut III“ fest. Die inzwischen abgenommene Maßnahme wurde durch die Firmen Meny-Bau aus Mosbach und der Netze BW bautechnisch realisiert. Ebenfalls festgestellt wurden Kosten für die in zwei Bauabschnitten durchgeführte Umstellung der Straßenbeleuchtung in der Gesamtgemeinde auf LED-Technik mit 318 729 Euro. Im Rahmen eines Abbruchs und der Entsorgung der vorhandenen Gebäude durch die Firma Leis Abbruch & Recycling aus Walldürn auf dem Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei in Mudau entstanden Gesamtkosten in Höhe von 162 125 Euro, stellte das Gemeindegremium fest.

Die Kosten für die Neugestaltung des Dorf- und Kinderspielplatzes in Steinbach liegen bei ungefähr 64 592 Euro. Beschlossen wurde auch, dass nach der Umstellung von über 700 Straßenlampen auf LED in allen Ortsteilen die halbnächtigen Straßenlampen einheitlich bis 23.30 Uhr brennen sollen.

Termin für Bürgermeisterwahl

Für die am 26. Mai 2019 stattfindenden Kommunalwahlen setzt sich der Gemeindewahlausschuss zusammen aus Herbert Münkel als Vorsitzender, Eugen Friedel als Stellvertreter sowie die Mitglieder Stefan Galm und Herbert Knapp. Da die jetzige Amtszeit von Bürgermeister Rippberger am 13. Januar 2020 ausläuft, wurde unter Leitung von Bürgermeisterstellvertreter Gernot Grimm als Termin für die Bürgermeisterwahl der Sonntag, 27. Oktober, und für eventuelle Neuwahlen der Sonntag, 10. November, festgelegt. Unter dem Punkt „Bekanntgaben“ erfuhren die Anwesenden, dass 22 neue Asylanten in Mudau aufgenommen werden sollen. Das bezeichnete dies als „große Herausforderung“, weil zum jetzigen Zeitpunkt nur die Hälfte aufgenommen werden könne. Weiter wird sich die Gemeinde an dem Projekt der örtlichen Kirchen „Eine Stunde Zeit“ beteiligen.

Und schließlich wurde Harald Grimm an seinem vorletzten Arbeitstag offiziell aus den Reihen des Gemeinderats verabschiedet, dem er so oft beratend zur Seite gestanden hatte. Bürgermeister Rippberger brachte einen kurzen Lebenslauf des Verwaltungsangestellten zu Gehör, der den ebenso vielseitigen wie verlässlichen Einsatz von Grimm deutlich machte.

Er habe sich sowohl im Rechnungsamt, bei Millionen-Bauprojekten und Planungsprüfungen sowie als Personalratsvorsitzender verdient gemacht, wofür ihm von Rippberger und Klaus Schork als dienstältestem Ortsvorsteher im Namen seiner Kollegen mit einem Präsent gedankt wurde. Grimm habe es in seinen mehr als 50 Dienstjahren bravourös geschafft, mit drei Bürgermeistern und nach der Gemeindereform mit zahlreichen Ortsvorstehern aus neun Ortsteilen auszukommen, und zwar trotz zahlreicher Herausforderungen mit Geduld, Ruhe und Ausdauer und ohne Streitereien.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019