Neubau soll die TÜV-Baracke ersetzen

Keine neue Moschee

„Bei dem Bauprojekt der Türkischen Gemeinde geht es nicht um den Neubau einer Moschee“, hob Burger hervor. Das an diesem Standort seit 1978 bestehende Gebetshaus solle lediglich umgebaut sowie durch eine vergrößerte Empore und einen großzügigeren Eingangsbereich erweitert werden. Darüber hinaus solle die alte TÜV-Baracke, in der sich die vielfältig genutzten Räume des Gemeindezentrums befinden, wegen ihres schlechten Bauzustands abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

„Die Debatte um den Standort des Türkischen Gemeindezentrums am Turn-Heinrich-Platz wurde bereits 2014 geführt – und entschieden“, stellte Roland Burger fest. Einer Bauvoranfrage, die bauordnungsrechtlich genehmigungsfähig gewesen sei, habe der Gemeinderat mit einer klaren Mehrheit zugestimmt. „Es ist bedauerlich, wenn Kräfte, die schon damals das dort ansässige Gemeindezentrum lieber an einem anderen Ort gesehen hätten, die Standortdiskussion jetzt erneut eröffnen wollen“, bedauerte Burger.

Keine Alternativen

Seit 2014 sei trotz gültigem Gemeinderatsbeschluss auch nach alternativen Plätzen gesucht worden, was sich jedoch als schwierig erwiesen habe. Seien es bauplanungsrechtliche Vorschriften, Eigentumsverhältnisse, Größe oder anfallende Kosten – die dagegen stehenden Gründe seien vielfältig. „Weil die Türkische Gemeinde, wie den Spitzen der Ratsfraktionen und dem Bürgermeister bei einem gemeinsamen Gespräch versichert wurde, das Bauvorhaben – ohne staatliche oder sonstige Mittel aus der Türkei – über eigene Spenden, Zuwendungen anderer türkischer Gemeinden in Deutschland und Bankkredite selbst finanzieren muss und die Maßnahme deshalb auch nur in Bauabschnitten umgesetzt werden kann, ist sie auf eine finanzierbare Lösung angewiesen“, erklärte Burger. Deshalb wolle sie im Einklang mit dem Gemeinderatsbeschluss von 2014 am jetzigen Standort bleiben. „Das respektieren wir. Die Stadt Buchen steht im Wort, ein Bauvorhaben der Türkischen Gemeinde, das sich in die dortige Umgebungsbebauung einfügt, zu genehmigen“, so das Stadtoberhaupt.

Nach wie vor seien diese Planungen nicht abgeschlossen. „Sie werden dann öffentlich im Gemeinderat diskutiert, wenn ein grundsätzlich zustimmungs- und genehmigungsfähiger Plan vorliegt – wie jedes andere Bauvorhaben auch“, blickte Burger nach vorn. Dabei könne dann auch die Parkplatzsituation erörtert werden, die nicht nur auf die unmittelbar am Turn-Heinrich-Platz gelegenen Stellplätze verkürzt werden dürfe; im Umfeld stünden viele zusätzliche Parkplätze zur Verfügung.

„Jeglicher Absicht, mit der Skandalisierung dieses Themas Menschen gegeneinander aufzuwiegeln, beziehungsweise durch einen propagandistischen Missbrauch des Bauvorhabens einen Keil in unsere Gemeinde zu treiben, treten wir klar entgegen“, unterstrich Roland Burger. „Politische Diskussion kann und soll, wie überall in unserem Rechtsstaat, auch in Buchen stattfinden – aber sachlich, nicht um den Preis eines friedlichen Miteinanders in unserer Stadt und nicht auf dem Rücken einer religiösen Minderheit“, so der Bürgermeister weiter. Trotz aller berechtigten Fragen und Zweifel bestehe die Türkische Gemeinde aus Menschen, die zum ganz überwiegenden Teil seit vielen Jahrzehnten friedlich in Buchen leben, teilweise hier geboren seien und denen, wie allen anderen Bürgern auch, das Grundrecht auf eine freie Religionsausübung zustehe. borg

