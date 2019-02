Neue Angebote im Programm

Buchen.Eine breite Palette an unterschiedlichsten Themen bietet das neue Programm der Volkshochschule Buchen für Frühjahr und Sommer 2019. Prof. Dr. Sylvia Schraut beleuchtet die Geschichte des Frauenwahlrechts in Baden-Württemberg, Privat-Dozent Dr. Harald Genzwürker regt mit seinem Vortrag zum Nachdenken über das aktuelle Thema Organspende an. Ein Lesecafé lädt ein, gemeinsam zu lesen und zu diskutieren. Sogar beim Lesen alter deutscher Handschriften aus dem 17. bis 20. Jahrhundert erhalten die Teilnehmer Unterstützung im neuen VHS-Kurs. Rechtsstaatsunterricht für Flüchtlinge sowie pädagogische und gesundheitliche Seminare runden den Bereich ab.

Kreativ sein

Neue Angebote locken auch im kreativen Teil – das sind Malerei am Vormittag, Modezeichnen kompakt oder Buchbinden mit Fadentechnik. Weiterhin sehr beliebt sind das bewährte Nähstudio, Patchwork und orientalischer Tanz. Zu den traditionellen Fotokursen kommt erstmals künstlerisches Arbeiten mit dem kostenfreien Grafikbearbeitungsprogramm Gimp hinzu, das alle Altersstufen anspricht.

Neben den zahlreichen Herzsportgruppen wird zum ersten Mal orthopädische Knieschule mit einer extra ausgebildeten Kursleitung angeboten. Menschen mit Knieschmerzen, einer Kniegelenksarthrose oder Gelenkersatz bekommen hier in einer Kleingruppe ein gezieltes Muskeltraining. Yoga-Kurse brauchen so gut wie keine Werbung mehr, dafür weniger bekannte Kurse wie autogenes Training und Meditation. Die Kooperation mit zwei Golfclubs, Glashofen-Neusass und Mudau, ermöglicht das Reinschnuppern in diese schöne Sportart. Wer etwas für seine Fitness machen möchte, kann dies outdoor in der herrlichen „alla hopp!“-Anlage und dem Wald oder bei vielen indoor-Kursen machen. Gesunde Ernährung ist mit Koch-, aber auch Fastenkursen vertreten.

Anderer Schwerpunkt

Der Sprachenbereich wird auch im neuen Semester von Deutsch als Fremdsprache dominiert, dabei verlagert sich der Schwerpunkt von den Integrationskursen auf berufsbezogene Deutschkurse, die die Chancen der Migranten auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt verbessern sollen. Schwierig ist Deutschlernen für alle, die im Schichtdienst arbeiten und sich deswegen keinem regulären Kurs anschließen können – auch sie finden Anschluss in zwei Kursen in Osterburken, die sich 14-tägig treffen. Erfreulich ist der neue Englischkurs für Kinder in Buchen, der die ganze bestehende Reihe in Osterburken vervollständigt. Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 können in den Osterferien englische Grammatik wiederholen und festigen. Für Erwachsene stehen neben Englisch Französisch, Italienisch und Spanisch zur Auswahl.

Beruflicher Bereich

Last but not least warten zahlreiche Angebote aus dem beruflichen Bereich: von den Computergrundlagen über Smartphone bis hin zum Umgang mit der „Alexa“ ist alles dabei. Wer sich schnell und effektiv in der Betriebswirtschaft fortbilden will, kann die Xpert Business online-Kurse mit Durchführungsgarantie in Betracht ziehen. Computerkenntnisse für den Beruf bekommt und vertieft Mann und Frau bei der VHS, die gestaffelte Gebühr ermöglicht das Zustandekommen der Kurse schon bei einer einzigen Anmeldung. Wie man mit Arbeitgeber, Kollegen und Freunden über alles offen reden und Ruhe bewahren kann, wird im neuen Workshop zur achtsamen Kommunikation erlernt.

