Neue Gesichter nach großem Personalwechsel

Christiane Barthel, seit 1975 Erzieherin, trat nach ihrem Umzug von Chemnitz nach Buchen ihren Dienst in Bödigheim im Jahr 1992 an, um dann 2007 die Leitung des Kindergartens zu übernehmen. Drei Jahre später wurde der große Umzug vom bisherigen Gebäude neben dem evangelischen Gemeindehaus in das Schulgebäude „Am Römer“ bewältigt. Damit hatte der Ortsteil Bödigheim früh ein Bildungshaus: Kindergarten und Schule in enger Kooperation unter einem Dach.

Ein Ende der Herausforderungen trat nicht ein, denn seit 2008 nimmt der Kindergarten auch Zweijährige auf. Eine erneute Umstellung, die im Team bewältigt werden musste. Von den Besonderheiten und Problemen dieser einschneidenden Veränderungen wurde nicht gesprochen, sie seien angegangen und gelöst worden, so Dekan Krauth.

Ingeborg Bauch wurde in einer katholischen Lioba-Schule als Erzieherin ausgebildet, um dann im evangelischen Kindergarten in Tauberbischofsheim zu arbeiten. Seit 1986 übernahm sie ehrenamtlich und ohne Arbeitsvertrag Vertretungen in Bödigheim. Erst Jahre später bekam sie 2001 ihren ersten Arbeitsvertrag. Viele Aufgaben wurden parallel bewältigt, denn auch die Betreuung der Jungschar und die Gestaltung der Kindergottesdienste wurden wahrgenommen.

Auch sie widmete sich ihrem Beruf als Erzieherin mit Geduld und Liebe. Wegen ihrer Arbeit als Pfarrsekretärin musste sie aus formalen Gründen die Mitgliedschaft im Kirchengemeinderat aufgeben. Seit 2013 war Ingeborg Bauch stellvertretende Leiterin des Kindergartens.

Für ihren unermüdlichen Dienst dankte Dekan Krauth beiden Erzieherinnen auch im Namen der Kirchengemeinde. Ein Grußwort der Kindergartenbeauftragen des Kirchengemeinderates, Birgit Sans, schloss sich an. Ein „spezieller Chor“ aus Eltern und Kindern sang beiden Erzieherinnen ein Abschlusslied

Es folgte die Begrüßung und Einführung von Simone Heilig aus Altheim, die bereits über eine jahrelange Erfahrung als Erzieherin und Leiterin verfügt. Einem Grußwort von Birgit Sans folgte unter Orgelbegleitung von Michael Hanel das Lied „Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen“, ein Fürbittengebet und das Schlusslied.

Aus einem Abschiedsbrief der scheidenden Erzieherinnen wurden noch Worte des Dankes an die Eltern, den Kirchengemeinderat, das Kollegium des Bildungshauses und die Mitwirkenden bei diesem Gottesdienst verlesen. BW

