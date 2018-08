Neue Heimat im Morretal gefunden

Hettigenbeuern.Im Morretal feiert Harald Kolban am morgigen Sonntag seinen 90. Geburtstag. Seine abwechslungsreiche Lebensgeschichte ist geprägt von Höhen und Tiefen. Ob er von seinen Erlebnissen als Kadett auf dem Segelschulschiff „Komodore Johnsen“ oder dem Aufbau seines Pelzgroßhandels nach dem Krieg erzählt: Die Geschichten und Anekdoten ziehen in ihren Bann.

Kadett auf einem Segelschiff

Kolban wurde am 26. August 1928 in Dresden geboren. Er besuchte die Gymnasien in Luckenwalde und in Arnstadt in Thüringen. Von 1944 bis 1945 war er Kadett auf dem Segelschulschiff „Kommodore Johnsen“ der ehemaligen Reederei „Norddeutsche Lloyd“. Er segelte fünf Monate zur Ausbildung in der Ostsee. 1945 musste die Besatzung das Schiff den Russen abgeben. Es segelt jetzt als russisches Schulschiff „Sedov“. In den Folgejahren wurde er auf verschiedenen „Lloyd“-Dampfern eingesetzt. Gerne erinnert er sich an eine Einladung aus Russland: Mit weiteren ehemaligen Kadetten segelte er bei einer Ostseereise zur lettischen Hafenstadt Libau und wieder zurück. Von 1947 bis 1949 absolvierte Kolban eine Kürschnerlehre in Dresden. 1951 machte er sich selbstständig und gründete ein Jahr später mit einem Compagnon die Firma „Wien & Co“ in Frankfurt. 1958 kaufte er in Frankfurt-Bornheim die Firma Pelz-Busch und ein Wohn- und Geschäftshaus. Er war über 40 Jahre im Pelzhandel selbstständig und wurde als Kürschner mit Goldmedaillen ausgezeichnet.

Von Frankfurt in den Odenwald

1966 kam er zufällig nach Hettigenbeuern und kaufte gleich ein Grundstück. Nachdem dieses Bauland wurde, baute er 1975 eine Terrassenwohnanlage mit vier Wohnungen. Im Jahr 2000 verkaufte er sein Frankfurter Haus und zog ganz ins Morretal, da er hier eine neue Heimat gefunden hatte. Kolban heiratete im Jahr 1968 seine Ehefrau Anneliese, vor wenigen Wochen feierten beide die Goldene Hochzeit.

2013 habe er erfahren, so erzählt Kolban und zeigt den Schriftwechsel, dass sein jüdischer Großvater in Theresienstadt gestorben sei. Sein Vater wurde 1942 von der Gestapo verhaftet. Das Tschechische Rote Kreuz konnte zu seinen Nachforschungen nur mitteilen, dass er wahrscheinlich in ein Todeslager kam.

In der Feuerwehr engagiert

Kolban engagiert sich im Erholungsort Hettigenbeuern, den Sportverein unterstützte er und spendete schon früher ein Trikot. Sehr am Herzen liegt ihm die Abteilungswehr Hettigenbeuern. Aufgrund seiner Verdienste um die Feuerwehr und die vielfältige Unterstützung wurde er zum Ehrenmitglied der Abteilungswehr ernannt. 2016 bei der Einweihung des neuen Feuerwehrhauses wurde er mit der Verdienstmedaille des Kreisverbandes ausgezeichnet. „Ich hatte viel Glück im Leben“, lautet das zufriedene Fazit des Jubilars beim Rückblick anlässlich seines runden Geburtstages. Den zahlreichen Glückwünschen zum Ehrentag schließen sich auch die Fränkischen Nachrichten an. hes

