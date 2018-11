Neue Schule in Sotang wird unterstützt

Grund zur Freude hatte die „Namaste Nepal sAG“ der Abt-Bessel-Realschule. 2000 Euro gab es vom „Help! Sommermärchen-Team“.

Götzingen/Buchen. Im Rahmen des Nepal-Informations-Abends der Abt-Bessel-Realschule übergab der Verein „Help! Sommermärchen-Team“ einen Spendenscheck an die „Namaste Nepal sAG Buchen“ der Abt-Bessel-Realschule. Zunächst hatten der Koordinator des Nepal-Schülernetzwerkes, Daniel Schäfer, über die Historie und Entwicklung der Nepal sAG beziehungsweise der ABR-Schülerfirma zum Vertrieb direkt vor Ort erzeugten und fair gehandelten Kaffees in höchster Qualität sowie Schüler über ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke beim Nepal-Besuch informiert. Fotos und Erläuterungen dazu vermittelten ein eindrucksvolles Bild über Land und Leute und vor allem die Folgen des schrecklichen Erdbebens im Jahre 2015 – der Initialzündung zur Gründung des Netzwerkes. Das Ausmaß der Zerstörungen und die nicht hoch genug einzuschätzende Unterstützung des Neubaus und des Unterhalts von Schulen in Gati/Sotang wurden dabei deutlich herausgestellt. Zur Unterstützung der vielseitigen Aktivitäten des ABR-Nepal-Netzwerkes unter dem Motto „Schüler bauen Schulen“ überreichte Help-Vorstandsmitglied Thomas Apiarius einen 2000-Euro-Scheck und wünschte weiterhin viel Erfolg für das vielseitige und nachhaltig angelegte Engagement. Für die sehr willkommene Spende, die für die Ausstattung der neu errichteten Schule in Sotang eingesetzt werden soll, galt dem Spenderverein aus Götzingen Dank. jm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018