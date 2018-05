Neue Vereinsmeister stehen jetzt fest

Anzeige

Bei den Herren lag Thomas Schwarz aus Höpfingen auf Platz eins, Günter Fischer, Schefflenz, auf Platz zwei und Wolfgang Kraege, Rittersbach auf Platz drei. In beiden Mannschaften wird um den Vereinspokal geworfen. Seit vielen Jahren ist dies ein Wanderpokal. Einmalig in über 30 Jahren ist, dass der Pokal drei Mal in Folge vom selben Mitglied erworfen wird. Seit dem Turnier 2018 ist Waltraud Herberich Inhaberin des Vereinspokals. Nach der Siegerehrung klang das Hufeisenturnier mit einem gemütlichen Beisammensein der zahlreichen Mitglieder aus.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.05.2018