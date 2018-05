Neue Wege und Freundschaften als Ziel

Anzeige

Früh morgens geht es Hettingen los in Richtung Rinschheim und Altheim, ehe auf dem geschichtsträchtigen Kudacher Hof die Frühstückspause eingelegt wird. Richtung Keltenschanze, vorbei an Aussiedlerhöfen auf Gerichtstetter Gemarkung, wird dann das eigentliche Ziel Schwarzenbrunn erreicht. Von dort geht es nach Erfeld und auf dem Weg Richtung Bretzingen. Vor dem Hardheimer Ortsteil wird nach Waldstetten abgebogen. Und von dort ist es nicht mehr weit bis nach Hettingen zurück. Was die wenigsten wissen: Es gibt einen direkten Verbindungsweg von Waldstetten nach Hettingen.

Vom Forsthaus geht es ins Gasthaus „Zur Wanderlust“, wo auf die Wanderer ihr verdientes Abendessen wartet. Es werden dann wieder fast 50 Kilometer gewandert, tolle Gespräche geführt und neue Freundschaften geschlossen, verspricht Gundolf Scheuermann. Viele auswärtige Hettinger würden eigens zur Zwölf-Stunden-Wanderung in die Heimat reisen.

Das mag auch daran liegen, dass die Gruppe vorzüglich umsorgt wird vom bewährten Logistikteam Marco Hartmann, Sabine Scheuermann und Harald Kreuter. „Ohne deren Hilfe könnte ich die Wanderung nicht anbieten“, weiß Scheuermann. Unterstützung erhält der Veranstalter in diesem Jahr von den Heimatvereinen Altheim und Gerichtstetten.

Zusätzlich zu dieser Wanderung hat es sich Initiator Scheuermann in den Kopf gesetzt, den fränkischen Jakobsweg ab Aschaffenburg in mehreren Etappen zu laufen. Ende Mai wird von Walldürn nach Heilbronn gepilgert, wieder unterstützt von Heiko Leitner. Zwei Übernachtungen sind vorgesehen. Im September steht zudem die Wildenburg-Wanderung an.

