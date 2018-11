Neueröffnung bei Expert

Buchen.Mit einer großen Neueröffnung feierte HEM Expert gestern seine Rückkehr im Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Odenwald (IGO) in Buchen. 2015 wurde die Filiale an Expert Stommel abgegeben. Nach drei Jahren übernahm HEM nun wieder den Standort. Marktleiter Marco Hütter und Mischa Müller vom Marketing erklärten, dass die Verkaufsflächen umgebaut wurden. Die Produktauswahl erfuhr eine Erweiterung. Der Weber-Grill-Shop fiel weg, die TV-Wand wurde um acht auf über 30 Meter verlängert, und die Großgeräte erhielten eine modernere Fläche. Am Buchener Standort sind insgesamt 21 Angestellte beschäftigt.

