Neues Konzept mit aktuellen Themen

Hainstadt.Der Nachmittag der Seniorenbegegnung hatte mit dem Format „Information und Gespräch“ einen neuen Schwerpunkt. Das Team möchte darunter aktuelle Themen mit Menschen aus der Region aufgreifen und hatte so Michael Käfer zur Trauerpastoral im Dekanat Mosbach-Buchen und Ursula Vaassen zum Beerdigungsdienst in der Seelsorgeeinheit St. Oswald eingeladen.

„Trauer zulassen – damit umgehen, um ins Leben zurückzukehren“: So lautete eine der Botschaften von Gemeindereferent Käfer aus Mudau. Er stellte dazu die vielfachen Angebote in der Trauerbegleitung und Trauerberatung vor. Besonderes Anliegen war Käfer die seit 2018 als Pilotprojekt der Erzdiözese Freiburg entstandene „TrauerThek“ in Buchen, in der religionspädagogischen Medien zu Trauer und Trost bereitgestellt werden für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Trauerbegleiter. „Männer trauern anders“: Hier hat der Gemeindereferent in seinem Schwerpunkt ein Pilgerangebot entwickelt. In seinen Ausführungen führte die Teilnehmenden in eine Zeitreise, um die Unterschiede der Trauer-Bewältigung von Männern und Frauen darzustellen.

Ursula Vaassen, die seit 2017 als erste hauptehrenamtliche Laiin für den Beerdigungsdienst in der Seelsorgeeinheit St. Oswald mitzuständig ist und schon bei vielen Senioren bekannt ist, hat aufgrund ihrer Vita schon viele Trauernde in unterschiedlichen Situationen begleitet. Die Gespräche vor und nach der Beerdigung seien ihr genauso wichtig wie eine gut gestaltete Beerdigungsliturgie. Wenn sie eingeladen wird, kommt sie auch zu Schwerkranken, zu Gesprächen und Sterbesegen. In der Aussprache wurde auch über den Wandel in der Bestattungskultur gesprochen, von Urnenbestattung, Kolumbarien und Bestattung unter einem Baum. Informiert wurde über die Regeln der Totengedenken bei einem Wortgottesdienst und bei einer Eucharistiefeier.

Das Team der Seniorenbegegnung überreichte den Referenten als Dank ein Geschenk und lud ein zur Sommerpause und zu Wallfahrt ein am 11. September nach Engelberg mit anschließender Fahrt auf dem Main.

