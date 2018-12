Neuester Stand der Technik

Hettingen.Zwei Beamer mit Deckenhalterung, zwei Lautsprechersets, zwei hochwertige Dokumentationskameras und dreimal „Lego Mindstorm“ plus Zubehör: Große Freude über vorzeitige „Weihnachtsgeschenke“ herrschte bei der Baulandschule Hettingen. Der Fördervereinsvorsitzende Wolfgang Heilig überreichte die neuen Geräte im Gesamtwert von über 5000 Euro in einer kleinen Feier an Rektor Jochen Köpfle.

Allerhand Ideen

Mit leuchtenden Augen und schon mit allerhand Ideen betrachteten die Schüler der fünften Klasse mit ihrem Lehrer Sascha Stieber sowie den Klassensprechern der Baulandschule die digitalen Geräte. Rektor Köpfle bedankte sich bei Heilig für diese Spende und resümierte, dass damit die Schule wieder ein großes Stück auf den neuesten Stand der digitalen Technik vorangekommen sei.

Es sei ein Bestreben der Schulleitung, so Rektor Köpfle, dass in nächsten Jahr in allen Räumen, nachdem in diesen alle elektronischen Leitungen erneuert seien, überall WLAN empfangbar sei. Dies setze natürlich aus voraus, dass sich der Lehrkörper der Baulandschule entsprechend fortbilde.

So könne dann den Schülern im laufenden Schuljahr der Umgang mit den digitalen Medien nähergebracht werden, und zwar in den Fächern Kunstunterricht, Mathe, Deutsch und Technik. Diese Unterrichtsform komme den Schülern im Arbeits- und Berufsleben zu Gute. KM

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018