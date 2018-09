Neustart nach Besitzerwechsel

Buchen.Seit Samstagmorgen steht der interessierten Kundschaft mit der Neueröffnung von Miller & Monroe in Buchen ein zusätzliches Angebot in Sachen Mode und Lifestyle offen. Mit frischem Ladendesign und überarbeitetem Kollektionskonzept, aber auch der Beibehaltung bewährter Marken und beliebter Produkte, wurde die neue Filiale am seitherigen Standort Charles Vögele umgestaltet.

Die offizielle Freigabe erfolgte durch Bürgermeister Roland Burger und Vermieter Andreas Schifferdecker, die gemeinsam die Schere ans Band anlegten. Burger lobte Engagement und Tatkraft des Teams um Store Manager Katja Ballweg, wodurch beste Voraussetzungen für die erfolgreiche Weiterführung gegeben seien. Die bisherige Verkaufsfläche von 1050 qm blieb unverändert erhalten, die Inneneinrichtung wurde innerhalb nur weniger Tage einer grundlegend neu gestaltet.

Alle acht Mitarbeiter des bisherigen Vögele-Standorts wurden übernommen, zudem wird weiteres Personal gesucht.

Nicht nur zur Eröffnung, sondern dauerhaft sollen jeden Samstag Events und Produkt- sowie Dienstleistungsangebote von externen Firmen hinzukommen. Damit soll die Angebotspalette aus Damen- und Herrenmode, Accessoires, Home und Lifestyle ergänzt werden, wie Katja Ballweg erläuterte. Der Eröffnungsrabatt wird zwar nach einer Woche beendet sein, kostenloser Sekt und Kaffee wird den Kunden aber auch darüber hinaus fortwährend angeboten. Die Markenauswahl hat sich ebenfalls entwickelt.

Als Besonderheit wurden die bisher beliebtesten Produkte der Kundschaft, die eigentlich mit dem Besitzerwechsel ausgelaufen wären, durch die niederländische Einzelhandelskette nachproduziert.

Im Anschluss an die offizielle Freigabe des Ladenzugangs konnten die Kundinnen und Kunden am Premierentag erstmals einen Rundgang durch die neu gestalten Verkaufsflächen unternehmen, eine kleine Stärkung zu sich nehmen, und sich von der Produktauswahl inspirieren lassen. chha

