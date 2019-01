Nicht immer fiel die Resonanz gebührend aus

Götzingen.Im Zeichen des Rückblicks auf die vergangenen Monate stand die Sitzung des Götzinger Ortschaftsrates. Ortsvorsteher Egbert Fischer betonte, dass auch dank der engagierten Vereine – obwohl nicht alles realisiert werden konnte – das Jahr 2018 gut gemeistert wurde.

Als wichtigste Vorhaben nannte er unter anderem die Erneuerung der Kirchturmuhr, die Sanierung der Friedhofsmauer und Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Weiter erwähnte Fischer die Einrichtung eines Vereinsraumes im ehemaligen Schalterraum im Rathaus, den Um-zug des Gemeindearchivs ins Obergeschoß des Rathauses. Auch kleinere Maßnahmen seien realisiert worden, aber mancher Wunsch blieb offen, so Fischer. Natürlich durfte auch das „Großereignis“, der Brand des Gasthauses „Schwanen“ zu Beginn des Jahres, in der Bilanz nicht fehlen.

Engagierte Vereine

Positiv zu bilanzieren sei dagegen das breite Engagement der Vereine gewesen, die mit ihren Aktionen und Veranstaltungen viel Leben und Abwechslung in den Dorfalltag brachten. Dabei fanden sie, so der Ortsvorsteher, manchmal nicht die gebührende Resonanz aus der Bevölkerung. Die Einwohnerzahl belaufe sich zum Stichtag auf 1053, es gab drei Geburten, vierzehn Todesfälle und vier Eheschließungen. In einem kurzen Ausblick auf 2019 erläuterte der Ortsvorsteher die schon fest ins Visier genommenen Maßnahmen. An erster Stelle stehe dabei die Teilsanierung der Gemeindeverbindungsstraße nach Buchen sowie die Aufstellung von Begrüßungstafeln an allen Ortseingängen und eine Verbesserung der Parksituation bei der Turn- und Festhalle. Mit Verweis auf die Bedeutung der Kommunalwahlen am 26. Mai appellierte Fischer an die Einwohner, insbesondere für die Kommunalwahl zu kandidieren, zumal der Stadtteil aufgrund der Einwohnerentwicklung in den einzelnen Stadtteilen künftig wieder zwei Vertreter in den Gemeinderat entsenden werde.

Die aufgrund verstärkten Verkehrsaufkommens phasenweise kritische Verkehrssituation und dadurch bedingte erhöhte Unfallgefahr wurden eingehend erörtert. Nach der Beratung stimmte der Ortschaftsrat einstimmig dafür, für die Thingstraße von der Germanenstraße bis zum Ortsausgang nach Eberstadt bei den zuständigen Gremien die Einführung eines eingeschränkten Halteverbots sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer zu beantragen.

20 000 Euro vererbt

Eine recht erfreuliche Information hatte der Ortsvorsteher sodann parat, da eine ehemalige Götzinger Bürgerin dem Stadtteil 20 000 Euro vererbte, über deren Verwendung der Ortschaftsrat noch zu befinden hat. Die Sammlung zugunsten der Kriegsgräberfürsorge erbrachte 300 Euro. Beim Tagesordnungspunkt Fragen der Einwohner berichtete Ortsvorsteher Fischer, dass die angeregte Installation eines ehrenamtlichen Fahrdienstes bisher nur dürftige Resonanz erhalten habe. Trotzdem werde man die Sache weiter verfolgen. Weiter gab es Fragen zu den Regularien der Schlagraumvergabe und hinsichtlich eines möglichst baldigen Abrisses der Brandruine.

Der Ortsvorsteher dankte mit Verweis auf die Bedeutung von Blutspenden für die Gesellschaft Christian Gramlich für zehnmaliges kostenloses Blutspenden und überreichte ihm im Namen des DRK die Ehrennadel nebst Urkunde sowie ein Präsent der Stadt Buchen. jm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019