Noch 93 Geflüchtete in den Unterkünften

Neckar-Odenwald-Kreis.Mit detaillierten Fragen zur Unterbringung der Asylbewerber und unter anderem zu Herkunft sowie Alter der Flüchtlinge hatte sich der Landtagsabgeordnete Dr. Rainer Podeswa von der AfD im Februar an das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration gewendet. Jetzt hat das Ministerium ihm auf diese Kleine Anfrage geantwortet – basierend auf Informationen, welche das Landratsamt Neckare-Odenwald-Kreis ermittelte.

Zwei Einrichtungen bestehen

Die erste Frage galt den bestehenden Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Die Antwort stellt klar, dass es im Neckar-Odenwald-Kreis befinden sich derzeit zwei Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung gibt, die sich in Hardheim und Buchen befinden.

In Hardheim seien, so die Antwort auf Frage 2, seien derzeit 63 Personen und in der Unterkunft in Buchen 30 Personen untergebracht.

Betreiber und Eigentümer der Gebäude sei in beiden Fällen das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis. Weitere Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern oder Flüchtlingen im Neckar-Odenwald-Kreis seien nicht im Bau, so die Antwort auf eine weitere Frage.

„Wie setzen sich die im Neckar-Odenwald-Kreis untergebrachten Asylbewerber und Flüchtlinge nach Alter, Geschlecht und Herkunftsstaat zusammen?“, wollte die AfD weiter wissen. „Die im Neckar-Odenwald-Kreis untergebrachten Geflüchteten sind zwischen einem und 63 Jahre alt. Davon sind 84 Prozent männlich und 16 Prozent weiblich. Die fünf Hauptherkunftsstaaten sind Afghanistan, Somalia, Nigeria, Gambia und China.

Schließlich fragte Dr. Rainer Podeswa noch, wie viele Feuerwehreinsätze bezogen auf die Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge im Neckar-Odenwald-Kreis seit 2015 dokumentiert worden seien, und aus welchem Grund der Einsatz erfolgte.

Dazu erklärte der Neckar-Odenwald-Kreis, dass eine solche unterkunftsbezogene Dokumentation von Feuerwehreinsätzen nicht stattfinde. Die Erstellung einer derartigen Einsatzdokumentation mit Unterkunftsbezug sei mit vertretbarem Aufwand auch nicht möglich, insbesondere da dies einen umfangreichen Datenabgleich erfordern würde.

Zwei Feuerwehreinsätze

„Für das Jahr 2018 sind vom Neckar-Odenwald-Kreis ein Feuerwehreinsatz wegen eines Mikrowellenbrands sowie ein Feuerwehreinsatz wegen des Vollbrandes einer Wohn-Modulanlage aktenmäßig erfasst“, so die weitere Auskunft. Der letztgenannte Fall war der Brand der Unterkunft in Haßmersheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019