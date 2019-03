Noch lange nicht am Ende der Möglichkeiten

Auf die sogenannten „Wanka-Milliarden“ wollte die Abt-Bessel-Realschule nicht warten. Ein Besuch vor Ort zeigt, welche Möglichkeiten die Digitalisierung an Schulen bieten kann.

Buchen. Monatelang lieferten sich Bund und Länder einen Streit um den Digitalpakt. Die fünf Milliarden Euro, welche die ehemalige Bildungsministerin Johanna Wanka 2017 in Auftrag gegeben hatte, sollen in Deutschland den Schulen beim „digitalen Update“ helfen. WLAN, interaktive Tafeln und Laptops: Mit den „Wanka“-Milliarden soll der Unterricht fit für die Zukunft gemacht werden. Dafür notwendig: eine Änderung des Grundgesetzes. Nachdem sich beide Seiten geeinigt hatten, stimmten im Februar der Bundestag und nun auch der Bundesrat der Gesetzesänderung zu. Der Weg für den Digitalpakt ist damit frei.

Hunderte Kilometer weiter im Süden von Deutschland, in der Abt-Bessel-Realschule Buchen, beginnt Daniel Schäfer mit dem Mathematikunterricht. Er kontrolliert die Hausaufgaben der 5c und bittet eine Schülerin nach vorne. Das Mädchen wischt auf dem Tablet das Koordinatenprogramm nach oben und zeichnet das Trapez ein. Ihr Hilfsmittel zum Zeichnen? Ein digitaler Stift. Die Tafel? Bleibt unberührt.

Bedarf untersucht

Seit Ende Februar gibt es in allen Räumen der Schule Großbildschirme. Während auf Bundesebene noch um den Digitalpakt gezankt wurde, arbeiteten die Schüler und Lehrer bereits mit Dokumentenkameras und Tablets. Ein flächendeckendes WLAN-Netz, ein eigener Server zum Austausch und Speichern der Dokumente: in der Abt-Bessel-Realschule längst Realität. Der Bildungsplan 2016 schreibt in den Klassenzimmern die aktive Nutzung moderner Medien vor. Um dem gerecht zu werden, untersuchten die Verantwortlichen den Medienbedarf unter den Lehrern und Schülern und erstellten einen Medienentwicklungsplan.

„Nach der Bundestagswahl dauerte es ja lange, bis eine Regierung gebildet wurde. Hinzu kam der monatelange Streit um den Digitalpakt. Wir wollten nicht warten auf das Geld aus Berlin. Außerdem wäre es wenig sinnvoll gewesen, nur einzelne Räume auszustatten und damit einen Flickenteppich zu schaffen“, erklärt die Rektorin Monika Schwarz. Deshalb habe man sich für eine flächendeckende Lösung entschieden. In einem ersten Schritt wurden in allem Räumen – auch mit Unterstützung der Elternbeiräte und Lehrer – die 65-Zoll-Bildschirme aufgebaut. Über eine digitale Dokumentenkamera können die Ergebnisse der Schüler auf dem Bildschirm geteilt und bearbeitet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich mit dem Gerät über das eigene Smartphone zu verbinden und falls nötig, Dokumente und Bilder zu teilen.

Schwarz ist es wichtig zu betonen, dass nicht in allen Klassen damit gearbeitet werde. Man stehe erst am Anfang dieses Prozesses und lerne kontinuierlich dazu. Derzeit werde in den fünften Klassen ein Basiskurs zum Thema Medienbildung angeboten, in der 7. Klasse folge ein Aufbaukurs. „Ab der 8. Klasse gibt es das Wahlfach Informatik.“

An den Schülern hängt es nicht

Das Problem seien weniger die Schüler. Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen sammle bereits Zuhause mit Smartphones und Laptop Erfahrungen. Die Lehrer dagegen seien auf einem unterschiedlichen Stand, den es anzugleichen gelte. „Nicht jeder ist damit aufgewachsen. Wir sind einen ersten Schritt gegangen, aber auch die Lehrer müssen sich erst damit auseinandersetzen.“ Neue Geräte anzuschaffen mache nur Sinn, wenn auch die Bereitschaft dafür da sei und die Lehrer auch Fortbildungen besuchen. Das Ganze sei mit einem Schneeballsystem zu vergleichen. „Die ersten Kollegen arbeiten damit und sammeln ihre Erfahrungen. Und diese sprechen sich im Kollegium herum“, so Schwarz. Zu diesen „Pionieren“ an der Abt-Bessel-Realschule gehören unter anderem Sabine Kugler, Daniel Schäfer und Oliver Erggelet. Alle drei machten bisher durchweg gute Erfahrungen mit der neuen Technik.

„Früher hatten wir Medienwagen, für die man sich erst anmelden, diese holen und aufbauen musste. Schnell waren zehn Minuten des Unterrichts vorbei, ohne das etwas passiert ist“, erinnert sich Erggelet. Mit dem Bildschirm und der Dokumentenkamera gehe alles viel schneller, außerdem müssten die Aufgaben nicht erst an der Tafel angezeichnet werden. „Auch das kostet Zeit.“ Zudem sei alles flexibler und leichter mit den neuen Hilfsmitteln. „Etwa in Physik: Ich kann ein Experiment mit der Kamera aufnehmen und auf dem Bildschirm übertragen. Wenn nötig, kann ich das Video sogar vor- und zurückspulen oder anhalten“, erklärt Erggelet einen der Vorteile. Auch seine Kollegin, Sabine Kugler, nutzt die Technik, um ihren Unterricht zu gestalten. Man könne vieles anschaulicher darstellen, und sei im Gegensatz zum Overhead-Projektor nicht auf Folien angewiesen. Daniel Schäfer bringt es auf den Punkt: „Eigentlich ist es wie mit dem Smartphone: Das zieh ich aus der Tasche und es kann sofort losgehen. So funktioniert es auch mit der neuen Technik.“

Die Schulrektorin Monika Schwarz gibt vor allem den Kostenfaktor zu bedenken. „Ein Beamer kostet deutlich mehr als ein Großbildschirm. Auch die Whiteboards, um die es einen großen Hype gab, sind teurer. Wir wollten eine Lösung für alle Klassenräume, deshalb die Kombination aus Bildschirm und Kamera.“ Auch wenn es bereits Tablets an der Schule gebe, jeden könne man nicht damit ausstatten. „Das sprengt das Budget.“

Wann die Wanka-Milliarden vor Ort ankommen und wie hoch der Betrag überhaupt sein wird, ist noch unklar. Darauf macht auch Uwe Kern aufmerksam. „Ich rechne mit Herbst“, vermutet der EDV-Fachdienstleiter der Stadt Buchen. Schon vor vielen Jahren wurde im Gemeinderat beschlossen, die Schulen bei der Medienausstattung finanziell zu unterstützen. Zusätzlich zum normalen Budget, wie Kern betont. „Mehrere hunderttausend Euro sind auf diesem Weg in die Schulen geflossen.“ Zwar sei der Staat für den Bildungsplan und die Ausstattung verantwortlich, doch die Finanzierung hänge häufig auch davon ab, wie die jeweilige Gemeinde finanziell aufgestellt sei.

Auch für den Ersten Beigeordneten der Stadt, Benjamin Laber, ist klar: „Die Lehrerausstattung ist Ländersache.“ Dem Gemeinderat sei es aber wichtig, die Schulen finanziell zu unterstützen. Was mit dem Geld passiere, sollen diese jedoch selbst entscheiden. Die Intention der Realschule, die Klassen flächendeckend auszustatten, und nicht wahllos Dinge anzuschaffen, sei die richtige. „Doch die Technik steht und fällt damit, ob und wie sie genutzt wird“, findet Laber. Und schließlich müsse jede Schule selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen werde.

Rektorin Schwarz betont, dass die Digitalisierung den Unterricht nur ergänze, aber nicht ersetze. „Dinge wie das Schreiben sind nach wie vor gefragt, das kann man nicht einfach vernachlässigen. Es gibt nicht die eine endgültige Lösung, aber wir tüfteln daran“. Und was sagen die Schüler selbst zu diesem Thema? „Ich finde den Bildschirm besser als die Tafel, denn die Lehrer stehen nicht mit dem Rücken zu uns, wenn sie etwas anschreiben“, erklärte eine Schülerin aus dem Deutschunterricht von Sabine Kugler. Die Lehrerin hatte die Mädchen und Jungen spontan aufgefordert zu sagen, wie sie den neuen Unterricht finden. „Man muss auch nicht alles noch einmal anzeichnen in der nächsten Stunde. Und die Aufgaben können besser erklärt werden“, findet ein Schüler aus der ersten Reihe. Das Feedback fällt durchgehend positiv aus, was auch Kugler bestätigt. „Die Schüler sind begeistert“.

Neue Möglichkeiten

Für die Zukunft plant Rektorin Schwarz, mit Computern ausgestattete Lerninseln zum individuellen Lernen und Recherchieren zu besorgen. Auch zwei Klassensätze Tablets seien angedacht. „Damit müssten die Schüler nicht extra in einen der drei PC-Räume, sondern könnten gleich im Klassenzimmer damit arbeiten. Vielleicht werden damit auch wieder Räume frei.“

Dass die Schüler das WLAN-Netz ausnutzen, lieber anderen Themen nachzugehen als dem Unterricht, glauben die Lehrer nicht. „Die Schüler wissen es zu schätzen, wenn sie mit ihrem eigenen Handy im Unterricht arbeiten können“, so Erggelet. Und außerdem sei das Internet erst einmal nur für die Lehrer freigeschalten. „Erst vor kurzem wurden Gastzugänge angelegt“, teilt Erggelet mit. „Ob wir das WLAN dann zeitweise für die Schüler freischalten, wie es mit den Zugriffsbeschränkungen der einzelnen Ordner und dem Datenschutz aussieht, das prüfen wir derzeit. Vieles ist eben noch Zukunftsmusik.“

So ganz ohne die klassischen Schulbücher geht es aber nicht, wie im Unterricht deutlich wird. „Schlagt bitte die nächste Seite auf und schaut euch die ersten Aufgaben an“: Sätze wie diese wird es auch in Zukunft im Unterricht geben. Zumindest vorerst... .

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019