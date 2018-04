Nur ein einziges Spiel ging in der ganzen Runde verloren

Buchen. Die männliche C - Jugend der Handballabteilung des TSV Buchen spielte in der Saison 2008/2009 in der Bezirksklasse im Handballbezirks Heilbronn-Franken. Bereits nach den ersten beiden Spieltagen im Oktober zeichnete sich durch zwei deutliche Auswärtssiege ab, dass die Mannschaft das Potenzial hat, um im vorderen Tabellenbereich mitzuspielen.

Dass am Ende der Saison sogar der

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2217 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2009