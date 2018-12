Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken (Z.E.U.S.) in Buchen und der Wertstoffhof in Mosbach an der neuen Adresse in der Luttenbachtalstraße 30, im neuen Betriebsgelände der Firma Inast in der ehemaligen Neckartalkaserne, haben an Heiligabend, Montag, 24. Dezember, sowie an Silvester, Montag, 31. Dezember, geschlossen.

An den anderen Werktagen „zwischen den Jahren“ haben die Entsorgungsanlagen regulär geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten des Z.E.U.S.: Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr. Am Montag und am Donnerstag ist jeweils bis 17.30 Uhr geöffnet. Die stationäre Schadstoffannahme hat am Samstag, 29. Dezember, turnusgemäß in der geraden Kalenderwoche geschlossen, am Samstag, 5. Januar, geöffnet von 8.30 bis 11.30 Uhr.

Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Mosbach: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr, samstags von 8.30 bis 12 Uhr. Am Montag und am Donnerstag ist jeweils bis 18 Uhr geöffnet. Sämtliche Öffnungszeiten sind wie üblich im grünen Entsorgungskalender von AWN und KWiN zu finden auf der zweiten Seite.

