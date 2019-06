Ökumenischer Gottesdienst

Bödigheim.Der jährliche Gottesdienst an der Flurkapelle Bödigheim findet am 30. Juni um 10.30 Uhr statt. Vor zehn Jahren wurde die Flurkapelle auf Initiative von Pfarrer Dankwart Moser-Feesche in Zusammenarbeit mit Architekturstudenten aus den USA errichtet. Seither wird jedes Jahr im Sommer ein Gottesdienst an der Kapelle gefeiert. Zum zehnjährigen Bestehen wird der Gottesdienst – wie bei der Einweihung – ökumenisch gestaltet und von Diakon Greef und Pfarrer Stromberger geleitet. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Projektchor Bödigheim mitgestaltet.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Kaffee und Kuchen, wozu das Geschirr selbst mitzubringen ist.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.06.2019