Offizielle Eröffnung für den 12. Juli geplant

Nicht alle Baustellen laufen „rund“. Der Umbau des neuen Mehrgenerationentreffs in der Buchener Hollergasse, direkt neben der „alla hopp!“-Anlage, sticht hier positiv heraus.

Buchen. Architektin Alexandra Wolfram jedenfalls ist sehr zufrieden, das Projekt läge im Zeitplan. Im September 2018 wurde mit Abbruch- und Rohbauarbeiten am „Anbau“ – hier wird der Pflegestützpunkt des Landkreises einziehen – begonnen. Mittlerweile sind diese Arbeiten schon lange abgeschlossen, der Estrich ist gelegt und Gipskartondecken sind an Ort und Stelle. Aktuell stehen jetzt die Bodenbeläge an sowie die Maler- und Tapezierarbeiten. Alle Gewerke bis auf die Abbrucharbeiten wurden von heimischen Firmen übernommen.

Flott muss es jetzt auch weitergehen, denn die Einzugstermine sind fix. Eingeweiht werden soll der Pflegestützpunkt des Landkreises (die FN berichteten), der in den Anbau rechts am Haus zur Miete einzieht, am 24. Juni. Der Mehrgenerationentreff, seit April 2016 im Provisorium in der Vorstadtstrasse 27 zugange, wird dann am 12. Juli offiziell in der Hollergasse eröffnet. Der Einweihung an diesem Freitagnachmittag schließt sich ein Tag der offenen Tür voraussichtlich am Sonntag, 14. Juli, an.

Ingrid Scheuerer, die pädagogische Fachkraft im Treff, freut sich mit den vielen ehrenamtlich Tätigen auf die neuen großzügigen Räumlichkeiten. Im Provisorium standen nur ein großer Raum, eine kleine Küche, eine winzige Abstellkammer und eine Toilette – insgesamt 80 Quadratmeter – zur Verfügung.

„Für den Anfang war das super, aber jetzt freuen wir uns doch alle auf das viel großzügigere Raumangebot. Und auf den großen Garten!“, so die Sozialpädagogin. Tatsächlich warten in dem ehemaligen Zweifamilienhaus im Erdgeschoss ein großer Raum mit kleiner Küchenzeile, ein Büro und im Foyer ein WC-Bereich, den man sich wie den Eingang mit dem Pflegestützpunkt teilt, auf die Ehrenamtlichen und die Besucher. Im Obergeschoss kann die Küche der Vorbesitzer genutzt werden, außerdem ein größerer und drei kleinere Räume und ein weiteres WC. Ein Aufzug sorgt für die Barrierefreiheit.

Mehr Angebote

Das und natürlich der große Garten erweitern die Möglichkeiten ungemein und Ingrid Scheuerer erwartet wie Helga Schwab-Dörzenbach und Simone Schölch, die vonseiten der Stadtverwaltung verantwortlich sind, für den Treff und dessen Bundesförderung einen weiteren „Schub“. „Wir freuen uns schon auf noch mehr Ehrenamtliche und noch mehr Angebote drinnen und draußen, noch mehr Leben und vor allem noch mehr Begegnungen im Haus. Denn wir wollen schließlich eine Begegnungsstätte für alle, die Lust dazu haben, sein.

Ein Ort, an dem jede und jeder, jung und alt, einfach mal vorbei schauen kann“. Ganz „niedrigschwellig“, wie das so schön heißt, betonen die drei. Auch jetzt schon sind neue Angebotsideen willkommen. Wer die eigenen Interessen teilen und über das aktive Mitwirken Teil eines Teams werden will – gerne auch jüngere Menschen mit Kindern – ist jederzeit herzlich eingeladen.

Kommt das inklusive Kiosk?

Zur Unterstützung im Haus ist geplant, einen BufDi einzustellen. Das kann ein junger Mensch in der „Findungsphase“ nach dem Schulabschluss sein, gerne aber auch jemand im gestandenen Alter. Teilzeit ist grundsätzlich möglich. Wer sich diese Tätigkeit vorstellen könnte, darf sich gerne ganz unverbindlich melden bei der Stadtverwaltung unter Telefon 06281/31127 oder 31131. Nach wie vor nicht vom Tisch ist auch die Einrichtung eines vielleicht inklusiv betriebenen Kiosk im Garten, von dem dann auch Gäste der „alla hopp!“-Anlage profitieren könnten.

Das, so Bürgermeister Roland Burger, ist ohnehin ein ganz großer Pluspunkt des neuen Mehrgenerationentreffs: Die Nähe zur „alla hopp!“-Anlage und die vielen Möglichkeiten, die sich aus dieser Nachbarschaft ergeben. Zunächst aber steht der Umzug an. Und dann sieht man weiter, denn: Ein Mehrgenerationenhaus lebt von der Entwicklung. stv

