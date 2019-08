Ohne Bau-Ampel geht es durch den Ort

Die Fahrt durch Hettingen ist derzeit ohne Ampel möglich. Zumindest bis 18. August, denn dann sind die Bauferien der Firma Tomac wieder zu Ende.

Hettingen. „Die Hauptleitungen sind bis zum Abschnitt ,Alte Rinschheimer Straße’ verlegt“, so Robert Hornbach von der Bauleitung der Stadtwerke am Donnerstag gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Ab nächste Woche habe die Firma Tomac Urlaub, weshalb man schon jetzt die Ortdurchfahrt freigegeben und die Ampelanlage abgebaut habe.

Die Übergänge seien asphaltiert worden, um dort, wo viel gefahren werde, den Schotter zu binden. Auch habe die Firma die Barken im Schotterbereich stehen lassen. „Die Straße ist befahrbar – ohne Ampelbetrieb, jedoch mit Geschwindigkeitsbegrenzung und Hindernissen“, fasste Hornbach zusammen. Der Bauleiter erinnerte auch an die verengte Fahrbahn und rief die Verkehrsteilnehmer zu einer vorsichtigen Fahrweise auf.

Ab Montag, 19. August, nimmt die Baufirma ihre Tätigkeit wieder auf und wird in der Regel von Montag bis Freitag von etwa 7 bis 17 Uhr an der Ortsdurchfahrt arbeiten. In Zeiten ohne Bautätigkeiten – am Wochenende und nach Feierabend – wird dann auch weiterhin die Vollsperrung aufgehoben. Aus Sicherheitsgründen wird auch dann die Fahrtgeschwindigkeit reduziert und die Durchfahrt für Zweiradfahrer bleibt verboten. Allgemein gilt weiterhin: Für die Dauer der Arbeiten ist eine Vollsperrung in Teilabschnitten aus Gründen der aktuellen Arbeitssichervorschriften erforderlich. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Ende April 2020 andauern. Der Verkehr wird umgeleitet, der Linienbusverkehr ist dadurch nicht eingeschränkt. borg

