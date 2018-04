Ohne Vorsitzenden ins neue Vereinsjahr

Anzeige

In der vergangenen dreijährigen Amtszeit des Vorstands wurden für den Verein einige wichtige Weichen gestellt: So wurden die beiden Männer- und gemischten Chöre zusammengeführt. Dabei ist es gelungen, viele Sängerinnen und Sänger der aufgelösten Chöre in den „Cantamus“ und „Cantus M“ zu integrieren. Auch die Ordnung der Finanzen, die nur durch eine deutliche Beitragserhöhung möglich war, gelang. Zudem wurde die Vereinssatzung an die aktuellen Verhältnisse angepasst. „Unser Verein steht zurzeit solide da, auf festen Füßen“, stellte Martin Bernhard fest. Er bedankte sich bei den Sängerinnen und Sängern sowie bei Chorleiter Michael Wüst für deren Einsatz.

Erfolgreiches Jahr

Schriftführer Franz Scholz ging in seinem Bericht detailliert auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein. Auch er freute sich über die äußerst erfolgreiche „Nacht der jungen Chöre“ und das Kirchenkonzert in der Stadtkirche Sankt Oswald. Nach der Statistik des Schriftführers zählt der Verein insgesamt 260 Mitglieder, darunter 80 aktive.

Kassiererin Denise Weiß überbrachte der Versammlung eine freudige Mitteilung: Die Einnahmen waren im vergangenen Jahr deutlich höher als die Ausgaben. Das verdankte man auch den wirtschaftlich äußerst erfolgreichen Jubiläumsveranstaltungen. Kassenprüfer Werner Epp attestierte Denise Weiß eine einwandfreie Kassenführung.

Ehrenvorsitzender Siegfried Schenk beantragte anschließend die Entlastung des gesamten Vorstands. „Ihr habt alle hervorragende Arbeit geleistet“, sagte er. Außerdem bedankte er sich bei dem scheidenden Vorsitzenden für seinen Einsatz und die gute Arbeit in den vergangenen sieben Jahren. Die Versammlung entlastete anschließend den Vorstand einstimmig.

Rainer Adrian, bisheriger Chorsprecher des Männerchors „Cantus M“, berichtete davon, dass es gelungen sei, zwei neue Sänger zu gewinnen. Auch den Chorwettbewerb des Badischen Chorverbands bewertete er als einen Erfolg. Dort habe man das Prädikat „Konzertchor“ ersungen. Damit verfügt der MGV Buchen als einziger Verein im Sängerkreis Buchen über zwei Konzertchöre.

Proben gut besucht

Chorsprecherin Sandra Kern freute sich darüber, dass bei den Chorproben das Probelokal sehr voll sei. Rund 50 Sängerinnen und Sänger füllen montagabends den oberen Raum der Zehntscheune. Derzeit bereitet der Chor sein musikalisches Programm für eine Konzertreise Ende Mai nach Irland vor. Beide Chorsprecher und die Mitglieder des Vorstands bedankten sich bei Chorleiter Michael Wüst für seinen Einsatz und die Kooperation mit der von ihm geleiteten Musikschule.

Michael Wüst dankte seinerseits den Sängerinnen und Sängern für ihren großen Einsatz, auch dem Projektchor der „Wartbergspatzen“, der in einer kurzen Probephase sich ein äußerst erfolgreiches Programm für die „Hallesitzung“ an Fastnacht erarbeitet habe. In den nächsten Wochen werde man sich in beiden Chören von externen Dozenten neue Impulse bei der Stimmbildung holen. Auch Wüst dankte dem Vorstandsteam mit dem scheidenden Vorsitzenden für die gute Zusammenarbeit. Er hofft, dass es bald gelingen würde, einen Nachfolger für dieses Amt zu gewinnen. mb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.04.2018