Online-Beratung auf dem Vormarsch

Trotz einer guten Bilanz für das Geschäftsjahr 2017 will die Volksbank Franken zwei kleine Filialen schließen. Vor allem die Digitalisierung fordert Veränderungen innerhalb der Genossenschaft.

Buchen. Banking-Apps und Beratungs-Chats, ein geplantes Dialogcenter und ein Kundenverhalten, das sich nach und nach verändert: Die Volksbank Franken steht im 200. Geburtsjahr des Gründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen vor einigen Herausforderungen. Umso besser, wenn die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr positiv ausfallen (siehe Infobox). Die Verantwortlichen zeigten sich beim Jahrespressegespräch zufrieden mit der aktuellen Entwicklung – auch wenn „aus betriebswirtschaftlichen Gründen“ zwei kleine Filialen in diesem Jahr geschlossen werden.

Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 Die Volksbank Franken verbuchte für das vergangene Jahr folgende Zahlen: 2017 gab es 606 neue Mitglieder, 580 schieden aus unterschiedlichen Gründen aus. Damit hat die Genossenschaft 24.891 Mitglieder. Das betreute Kundenvolumen stieg um vier Prozent auf 1,92 Milliarden Euro. Ein Plus von vier Prozent verzeichnete die Volksbank beim betreuten Kundenanlagenvolumen (1,21 Milliarden Euro). Um 2,7 Prozent wuchs die Bilanzsumme auf 967 Millionen Euro. Das gesamte bilanzielle Kreditvolumen stieg auf 654 Millionen Euro (Plus von vier Prozent). Der Zinsüberschuss liegt bei 17,9 Millionen Euro, ist aber trotz steigenden Kundenvolumens rückläufig. An die Kommunen fließen 1,2 Millionen Euro Gewerbesteuerzahlungen aus der Gesamtsteuerlast. ms

„Wir wollen in der Zukunft handlungsfähig bleiben, daher waren die vergangenen beiden Jahre extrem wichtig“, betonte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Rainer Kehl. Welche Filialen geschlossen werden, das wollte das Vorstandsteam nicht sagen. Dies werde den Betroffenen bei den Informationsveranstaltungen, die seit gestern und bis Mitte April in den jeweiligen Kommunen durchgeführt werden, vor Ort mitgeteilt. Die Verantwortlichen versicherten jedoch, dass niemand entlassen werde. „Wir brauchen die Mitarbeiter und werden diese auf die anderen Filialen verteilen“, so Vorstandsmitglied Karin Fleischer. Und auch mit den betroffenen Kunden werde ein Beratungsgespräch vereinbart, um über die Veränderungen zu sprechen und neue Möglichkeiten aufzuzeigen. In den jeweiligen Kommunen würden auch die politischen Vertreter rechtzeitig informiert.