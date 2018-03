Ortsverein war im letzten Jahr wieder vielfältig aktiv

Anzeige

Hettingen.Wie breit gefächert das Betätigungsfeld des DRK-Ortsvereins Hettingen ist, wurde in den Berichten bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Hettinger Schützenhaus ersichtlich.

Dem sehr detaillierten Rechenschaftsbericht des Vorsitzender Harald Kreuter war zu entnehmen, dass sich die Aktiven der Hettinger DRK-Gruppe, neben den Vereinseigenen Aufgaben auch wieder überörtlich im Einsatz waren. An der Helfer-Grundausbildung (HGA) in Walldürn nahmen vier Rotekreuzler teil.

Da die Hettinger Gruppe die Stabsstelle des Kreis-Auskunft- Büros (KAB) verwaltet, stand bei den Dienstabenden des Hettinger DRK die Weiterbildung in diesem komplexen Bereich immer oben an. Die Neuerungen in diesem sich stets wandelnden Aufgabenbereich erfuhren Hans Molzer und Harald Kreuter in ihrer Eigenschaft als Leiter der Stabstelle des KAB bei den zwei Tagungen 2017 in Stuttgart.