OWK hat einen neuen Vorstand

Buchen.„Wir wollen wieder Gas geben und den Traditionsverein neu beleben“: Voller Optimismus zeigte sich am Freitag Bernd Respondek. Er hat allen Grund zur Freude – der Odenwaldklub Buchen verfügt über einen neuen Vorstand, den Respondek als Vorsitzender anführt.

Auflösung stand im Raum

Dabei schien das alles über längere Zeit nicht so selbstverständlich: Als umtriebiger Vorsitzender und „Vater“ des im Jahre 2001 eingeweihten OWK-Wanderheims prägte Hans Parth den Verein. Seit er im September 2017 starb, führte der stellvertretende Vorsitzende Adolf Trunk die Amtsgeschäfte kommissarisch. Mehrfach wurde in der Zwischenzeit über die Auflösung des Vereins debattiert. Das änderte sich am Freitag: Nachdem sich die anwesenden Vereinsmitglieder für eine Amtsperiode von drei Jahren aussprachen, wurden unter Wahlleitung des OWK-Bezirksvorsitzenden Josef Eck (Miltenberg) die neuen Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt: Als Vorsitzender führt Bernd Respondek den Verein, sein Stellvertreter ist Erwin Kirchgeßner. Der neue Vorstand wird durch Schriftführer Dr. Johannes Reschke, Schatzmeisterin Roswitha Kowarik, Wanderwart Kurt Gremminger und die Rechnungsprüfer Sigrid Schmidt und Michaela Respondek ergänzt.

Das rege Erscheinen der Mitglieder wertete der Bezirksvorsitzende Eck erfreut als „großes Interesse an der Zukunft des Odenwaldklubs Buchen“. Nachdem Eck allen Gewählten für ihre Bereitschaft zum ehrenamtlichen Tun dankte und sich über die nunmehr als gesichert anzusehende Zukunft des Vereins freute, übernahm der neue Vorsitzende Bernd Respondek das Wort.

Er informierte so sachlich wie kritisch über den „in einer denkbar unglücklichen Situation vorschnell abgeschlossenen“ Mietvertrag zwischen der Stadt Buchen und dem Odenwaldklub, in dem das OWK-Wanderheim die Funktion eines Schlechtwetter-Rückzugsraums für die geplante Waldkinderkarten-Außengruppe des Kindergartens „Regenbogen“ übernehme.

Gespräche mit Stadt führen

„Diese Lösung schränkt einen Verein, der nunmehr einen Fortbestand hat, zu sehr ein“, gab Respondek zu bedenken und wurde durch Wortmeldungen zahlreicher Wanderfreunde in seiner Ansicht gestützt. Einstimmig erging nach kurzer „Denkpause“ schließlich ein klarer Beschluss: Der neue Vorstand wird die Stadtverwaltung und Bürgermeister Roland Burger um die Suche nach einer gütlichen Lösung bitten, die weder den Odenwaldklub noch den geplanten Waldkindergarten schädigt. ad

