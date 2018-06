Anzeige

Hettingen.Ein recht imposantes Blütenwunder ist die Palmlilie die mit ihren rispigen Blütenständen derzeit in voller Pracht steht. Mit fünf Blütenstengeln alle nahe 2,50 Meter hoch ist diese Solitärpflanze mit weit über tausend glockenförmigen Blüten in einem Hettinger Vorgarten in der Jahnstraße zu bewundern. K.M.