Parkplatzunfall

Buchen.In der Kaiserstraße in Buchen hat ein bislang noch nicht ermittelter Fahrzeugführer am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, einen Mercedes beschädigt und ist danach geflüchtet. Der E-Klasse Mercedes war auf dem Parkplatz einer Bank abgestellt, wo der Unbekannte ihn mit seinem Auto im rechten Frontbereich streifte. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet. Er hinterließ deshalb eine Nachricht für den geschädigten Fahrzeugbesitzer. Allerdings stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass das abgelesene Kennzeichen nicht existent ist. Der Zeuge beziehungsweise Personen, die weitere Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sollten sich mit der Polizei in Buchen, Telefon 06281/9040, in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.09.2018