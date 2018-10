Partnerschaft mit der Wissensfabrik

IHainstadt.Im Schulalltag erhalten Kinder viel zu selten die Möglichkeit, sich mit Technik und ihren Funktionen zu beschäftigen. Zwar wurde dem Fach Werken mit Einführung des neuen Bildungsplans wieder eine größere Bedeutung zugeschrieben, aber die Umsetzung in den Schulen ist meist schwierig. Dabei kann die Förderung der kindlichen Freude am Bauen und Tüfteln dazu führen, das Technikinteresse im weiteren Lebensweg bestehen bleibt und auch die Berufswahl beeinflusst, so die Grundschule Hainstadt in einer Pressemitteilung.

Die Leuchtturmprojekte der Wissensfabrik setzen genau hier an und wollen Technik für Kinder erlebbar machen. Sie bieten den Schulen im Land Bildungspartnerschaften mit attraktiven und kostenlosen Mit-Mach-Projekten an, welche sich zum Ziel setzen, selbst schwierigste Fragen aus Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und IT einfach und praxisnah zu vermitteln. Die Wissensfabrik ist ein deutschlandweites Mitmach-Netzwerk von mehr als 130 Unternehmen und Stiftungen aller Branchen und Größen. Die Bildungsprojekte sind wissenschaftlich konzipiert, evaluiert und den unterschiedlichen Bildungsplänen angepasst.

Eines der Leuchtturmprojekte der Wissensfabrik ist „Kinder entdecken Technik“ (KiTec). Der Name ist hier Programm: Grundschulkinder können nach Herzenslust hämmern, sägen und feilen. Interessierte Grundschullehrkräfte aus der Metropolregion Rhein-Neckar können KiTec im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung vor Ort kennen lernen. Diese Fortbildung erhielten vor kurzem auch und Lehrer der Grundschule Hainstadt. An einem praxisorientieren Fortbildungsnachmittag wurden sie im Umgang mit den von der BASF kostenlos zur Verfügung gestellten Materialien, in das Arbeiten mit den KiTec Kisten geschult. Vor allem der Umgang mit dem Material und dem Werkzeug stand im Vordergrund, und so wurde im alten Werkraum der Schule vor allem gehämmert, geschraubt und getüftelt. Entstanden sind an diesem Nachmittag unter anderem ein beleuchtetes Futterhäuschen, ein Auto mit Lenkung und eine kreative Stabpuppe. Den Lehrkräften wurde so erfahrbar gemacht, dass bei KiTec vor allem der spielerische Umgang mit Technik im Vordergrund steht. Bevor es ans Konstruieren geht, lernen die Kinder mit verschiedenen Werkzeugen umzugehen und machen einen „Werkstatt-Führerschein“. Im Anschluss arbeiten sie mit unterschiedlichen Materialien wie Holz oder Metall und planen selbstständig kleine Bauwerke. Ganz nebenbei entdecken sie physikalische Gesetzmäßigkeiten und können ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018