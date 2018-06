„Perfektion bis ins kleinste Detail“ versprochen

Anzeige

SH konnte während der Messelaufzeit vielen bestehenden und potenziellen Kunden das umfangreiche Produktportfolio an Baugruppen aus Metall und Kunststoff, Stanzbiegeteilen und Federn zeigen. Als Technologieführer der Umformbranche standen bei SH verschiedene Innovationen besonders im Fokus der Fachbesucher. Die innovativen Entwicklungen greifen dabei aktuelle Branchenthemen auf und setzen sie umformtechnisch um. Ein Beispiel hierfür ist die neu ins Portfolio aufgenommene Technologie des Stanzpaketierens.

Erstmalig wurde mittels dieser neuen Technologie ein Bauteil aus dem Produktbereich Elektromotor entwickelt. Für dieses Produkt werden beispielsweise 23 identische Teile in einem einstufigen Fertigungsprozess aus Elektroblech präzise gestanzt und anschließend automatisiert in einem Paket mittels Prägekonturen verbunden. Diese Stanzpakete finden ihre Verwendung unter anderem in Spulen für den Elektromotor und werden in hoher Hubzahl mit geringer Fertigungsdauer produziert. Das Know-how von SH in der neuen Fertigungstechnologie Stanzpaketieren bietet den Kunden ein noch breiteres Spektrum an innovativen Lösungsmöglichkeiten. SH stellt sich der Herausforderung, seinen Kunden für deren hochanspruchsvolle Anwendungen hochpräzise Komponenten und optimale Prozesse zur Verfügung zu stellen und konnte die Fachbesucher der „Stanztec“ als Fortschrittstreiber der Branche überzeugen. sh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.06.2018