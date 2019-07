„Perlen der Oper“ kamen gut an

Waldleiningen.„Es mutet sich besonders für Ortsunkundige schon etwas seltsam an, wenn Herrschaften in ihrem eigenen Haus als willkommene Gäste begrüßt werden“. Nicht so für Mudaus Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger als Einheimischer und profunder Kenner der hiesigen Verhältnisse, als er im Schloss Waldleiningen zahlreiche Gäste aus der gesamten Region zu einem Kulturgenuss der Extraklasse begrüßte. Als Hauptdarsteller des Abends entführte das „Johann-Strauß-Orchester Frankfurt am Main“ das Publikum im seit Wochen ausverkauften Innenhof in die große Welt der Oper und damit in die Sphären von Rossini, Verdi, Puccini oder Donizetti und anderen.

Solistische Unterstützung

Zuvor galt ein bürgermeisterlicher Willkommensgruß Seiner Durchlaucht Andreas Fürst zu Leiningen, Ihrer königlichen Hoheit Alexandra Fürstin zu Leiningen, dem Prinzen Ferdinand zu Leiningen mit seiner Gattin Prinzessin Viktoria-Luise von Preussen, der gesamten Familie derer zu Leiningen und Vertretern der Joachim und Susanne Schulz-Stiftung, die das Konzert wieder wohlwollend finanziell unterstützt hatte. Kulturelle Verbundenheit dokumentierten mit ihrer Anwesenheit auch Herbert Münkel als Präsident des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland und Leonhard Heck als Ehrenkreisvorsitzender des Sängerkreises Buchen. Unter dem Motto „Perlen der Oper“ servierte das „Johann-Strauß-Orchester“ nicht nur klassische Musik vom Feinsten, sondern Operngenuss mit solistischer Unterstützung von der Koloratursopranistin Maryna Zubko und Tenor Aljoscha Lennert.

Eine ansprechende Bewirtung, ein geregelter Parkplatzdienst, ein Busshuttle in die angrenzenden Gemeinden in Bayern sowie ins badische Mudau und das ansprechende Ambiente mit toller Bühnengestaltung trugen ihren Teil zum inzwischen 15. unbeschwerten und genussvollen Kulturabend im Schloss Waldleiningen bei.

Bürgermeister Rippberger dankte allen Helfern, Mitwirkenden und Protagonisten für ihr Engagement und ihre zuverlässige Mitwirkung, besonders aber dem Fürstenhaus zu Leiningen mit Durchlaucht Andreas Fürst zu Leiningen an der Spitze für die Unterstützung und die inzwischen langjährige Gastfreundschaft. Noch mit den Klängen aus beispielsweise „Der Barbier von Sevilla“, „Carmen“, „Rigoletto“ oder „Aida mit dem Triumpfmarsch“ in den Ohren oder das Summen aus den meisterlich vorgetragenen Stücken der beiden Solisten auf den Lippen, traten die zufriedenen Opernbesucher die Heimreise an. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019