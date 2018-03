„Perlen jiddischer Musik“ in Buchen

Anzeige

Buchen.Das Ensemble „Shoshana“ gastiert am Samstag, 14. April, um 19.30 Uhr mit seinem Programm „Perlen jiddischer Musik“ im Joseph Martin Kraus-Saal. Das im Frühjahr 2004 gegründete Ensemble besteht aus drei Musikern: Leonid Norinsky – Knopfakkordeon, Gesang (Ensembleleiter), Ina Norinska – Tamburin, Gesang, Tänze und Larisa Faynberg – Violine. Die Musikerinnen und Musiker spielen Klezmer Musik, jiddische Lieder und Israel-Pop. Das Repertoire von „Shoshana“ umfasst Lieder und Instrumentalstücke, die sich auf die Tradition der Aschkenasim, der mittel- und osteuropäischen Juden, stützen. Es wird also sowohl in Hebräisch als auch in Jiddisch gesungen.

Die Veranstaltung wird organisiert durch die Stiftung „Bücherei des Judentums“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Buchen. Karten sind im Vorverkauf über die Tourist-Information der Stadt Buchen oder an der Abendkasse erhältlich.