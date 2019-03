„Persönliche Heilszuwendung des Herrn“

Kompetent, eloquent und volksnah zeigte sich Erzbischof Stephan Burger bei seinem Vortrag im Wimpinasaal, in den der „Dialog im Klösterle“ aufgrund des großen Publikumsinteresses ausgewichen war.

Buchen. Erzbischof Stephan Burger ging am Sonntag in seinem Referat im Wimpinasaal auf die Frage „Eucharistie? – Noch Quelle und Höhepunkt des christlichen Glaubens?“ ein. Kurz begrüßte Ulrich Neubert seitens des Dekanats Mosbach-Buchen und dem Bildungszentrum Mosbach die Zuhörer und wies auf dien Grundabsicht der „Dialoge im Klösterle“ hin: „Es geht darum, am Sonntagnachmittag Menschen und Themen zusammen zu bringen“, schilderte er und reichte das Mikrophon an Erzbischof Stephan Burger weiter, dessen theologisch-weltliche Analyse der Eucharistiefeier in zahlreiche Hintergründe blicken ließ.

„Die Eucharistie macht den katholischen Glauben aus“, betonte der 1962 geborene Geistliche, der als Erzbischof 2014 auf Robert Zollitsch folgte. Mit der Eucharistie weise Gott die Gläubigen auf das große Geheimnis des Glaubens hin, nehme sie in die „communio“ (Gemeinschaft) auf und und manifestiere den Stellenwert einer „Kirche der Sakramente“, deren Sakramente als religiöses Mysterium anzusehen seien. „Sakramente sind ein Zeichen, mit dem Jesus Christus den Menschen dabei hilft, das Signal Gottes zu empfangen“, hielt Burger fest und sprach von einer „persönlichen Heilszuwendung des Herrn“ und einem „versöhnlichen Handschlag“. Dieser könne Wut und Zorn eliminieren und eine Freundschaft entweder schaffen oder ihr neuen Auftrieb schenken. „Der Empfang eines Sakraments jedoch setzt die Bereitschaft dazu, den Glauben und das Vertrauen voraus“, räumte er ein - und nimmt der Mensch das Sakrament an, so nehme er an der Liebe Christi teil. „Kompakt lässt sich ein Sakrament als Kommunikationsmittel zu Gott, seiner Gnade und der Kirche bezeichnen“, erklärte Stephan Burger.

Danksagung

Die Eucharistie könne man im Gegenzug als „von Christus selbst eingesetzte Danksagung“ definieren. „Im letzten Abendmahl kündigte Jesus seinen Tod und seine Lebenshingabe zugunsten des Neuen Bundes an“, ließ der Erzbischof wissen und stellte klar, dass die Eucharistiefeier die Gemeinde zur Teilnahme an der Realität einlade. „Die Eucharistie versteht sich als Gedächtnismahl, dessen Inhalt das gegenwärtige Christsein ist“, informierte er und hinterfragte deren Bedeutung: So könne man die Selbsthingabe des Herrn annehmen, um am Neuen Bund und der Wandlung teilzunehmen. „Leib und Brot stehen für Christus und seine Hingabe, während Christus sich mitten unter uns befindet und sich wünscht, dass wir in den Glauben mit einbezogen werden“, betonte der Erzbischof und ließ wissen, dass die durch Thomas von Aquin geprägte „Theologie auf den Knien“ als guter Weg in diese Erkenntnis führe.

Kein Selbstzweck

Gleichsam kam er auf einen ganz wesentlichen Punkt zu sprechen: „Wo Eucharistie gefeiert wird, ist Kirche“, verdeutlichte Burger. Die Eucharistie sei unterdessen weder als Selbstzweck noch als Einzelvorgang zu deuten, sondern mit „Zusammenkunft“ oder „Versammlung“ zu umschreiben.

Damit spannte er gekonnt den Bogen zu einem bis heute immer wieder debattierten Thema: „Viele Menschen verstehen es bis heute nicht, dass die evangelische Kirche und die katholische Kirche keine gemeinsame Eucharistie feiern“, betonte er und ging auf die Herausforderungen ein, vor denen die Ökumene stehe. Im Zentrum dieser stehe die Frage nach der Wandlung/Transsubstantiation und dem Weiheverständnis – während die katholische Wandlung Selbige von Brot und Wein zu Leib und Blut vorsehe, vertrete die evangelische Kirche die auf Martin Luther zurückzuführende These der „Konsubstantiation“, die von einer Leibhaftigkeit des Herrn in den Opfergaben des Abendmahls ausgeht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019