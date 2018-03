Planung fand eine breite Zustimmung

Anzeige

Sodann informierte der Vorsitzende die Versammlung darüber, dass der derzeitige Trainer Jürgen Trunk den VfL nach acht Spielzeiten verlassen und eine andere Herausforderung suchen werde. Es folgte eine Information und Übersicht über den Sportheimbetrieb, der nach Aussage des Vorsitzenden nach wie vor ein äußerst wichtiger Bestandteil wie auch Standbein für den VfL darstelle. Den weiteren Ausführungen des Vorsitzenden war zu entnehmen, dass auch im Jahr 2017 unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit von den Vorstandsmitgliedern, aber auch von den Mitgliedern, geleistet wurden. Zudem seien über 20 ehrenamtliche Trainer, Betreuer, Übungsleiter und Übungsleiterinnen für den VfL Woche für Woche im Einsatz um das Vereinsgeschehen aufrecht zu erhalten.

Es folgte der Kassenbericht von Hubert Knecht, der ausführlich die finanzielle Situation des VfL erläuterte. Knecht stellte dabei fest, dass das Kassenjahr 2017 auch aus finanzieller Sicht insbesondere durch den sehr intensiven Sportheimbetrieb und letztlich auch durch die zahlreichen Veranstaltungen, auf einer soliden finanziellen Basis stehe. Die Kasse war durch die Kassenprüfer Rudi Burkhardt und Heiko Häfner geprüft worden. Rudi Burkhardt bescheinigte Hubert Knecht eine einwandfreie und saubere Führung der Kassengeschäfte. Der Bericht von Schriftführerin Heike Brandt schloss sich an. Die Schriftführerin ließ noch einmal das umfangreiche Vereinsleben des abgelaufenen Geschäftsjahres Revue passieren.

Fußballabteilungsleiter Michael Schubert gab sodann einen sehr umfangreichen Bericht über den kompletten Spielbetrieb sowie über die bevorstehende Kooperation der Fußballabteilungen des VfL Eberstadt und des TSV Fortuna Götzingen in Form einer Powerpoint-Präsentation ab. Auf die laufende Runde eingehend, führte der Abteilungsleiter aus, dass man aufgrund der sehr dünnen Personaldecke und der dadurch geringen Trainingsbeteiligung mit dem derzeitigen elften Tabellenplatz zufrieden sein müsse. Ziel müsse sein, die Runde mit einem einstelligen Tabellenplatz abzuschließen und das Finale des Rothaus-Kreispokals zu erreichen.

Personelle Situation beleuchtet

Sodann ging der Abteilungsleiter auf die derzeitige personelle Situation beziehungsweise den derzeitigen Spielerkader ein und führte in diesem Zusammenhang aus, dass es für die kommende Runde zur Kooperation mit Götzingen keine Alternative gebe. Besonders erwähnenswert sei in diesem Zusammenhang noch, dass die beiden Vereinsnamen erhalten bleiben und die Kooperation unter dem Namen „TSV Götzingen-VfL Eberstadt“ ins Leben gerufen werde. Die umfangreiche Information durch den Fußballabteilungsleiter überzeugte die Versammlungsteilnehmer, so dass die Fragen aus der Versammlung leicht beantwortet werden konnten und eine breite Zustimmung zu der erforderlichen Kooperation vorhanden war.

Jugendleiter Achim Häfner gab danach einen Einblick in die Jugendarbeit des VfL. Dem Bericht war zu entnehmen, dass auch im abgelaufenen Vereinsjahr eine gute Jugendarbeit mit den Nachbarvereinen TSV Götzingen, SV Schlierstadt und VfB Altheim betrieben wurde, wobei er aber auch die nicht unerheblichen personellen Probleme im Rahmen der Jugendarbeit aufzeigte.

Anschließend referierte die Damenabteilungsleiterin Inge Brunner über das umfangreiche Angebot der Damenabteilung für jede Altersklasse. Den weiteren Ausführungen war zu entnehmen, dass das „Montagsturnen“ , und die Wirbelsäulengymnastik, die durch die ausgebildete Übungsleiterin Renate Gogollok durchgeführt wird, sehr gut angenommen werde.

Wechsel beim Montagsturnen

Da Renate Gogollok das Montagsturnen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr durchführen kann, wird es künftig durch Jutta Frey übernommen, was mit großem Beifall der Versammlungsteilnehmer begleitet wurde. Die Abteilungsleiterin freute sich, dass auch das „Mutter-und Kind-Turnen“, das von Nicole Häfner geleitet wird, immer noch sehr gut angenommen werde, Ebenso treffe dies auf den Gymnastiktreff der „Ü 50-Damen“ unter der Leitung von Doris Jedelsky zu. Inge Brunner führte weiter aus, dass das Angebot durch einen „Zumba-Kurs“ bereichert werde, der immer mit nahezu 40 Teilnehmerinnen eine ausgezeichnete Resonanz aufzuweisen habe.

Anschließend wurde auf Antrag des stellvertretenden Ortsvorstehers Manuel Berner dem Vorstand des VfL einstimmig Entlastung erteilt. Sodann folgte die Ehrung von aktiven Mitgliedern des VfL, die vom Vorsitzenden Brandt vorgenommen wurde. So zeichnete der Vorsitzende Tobias Burkhardt, Benjamin Frey und Jannik Frey mit der Vereinsehrennadel in Bronze für über fünf jährige aktive Tätigkeit und Dominik Brunner sowie Frank Krämer mit der Vereinsehrennadel in Silber für über zehnjährige aktive Tätigkeit für den VfL aus und überreichte zusätzlich jeweils eine entsprechende Urkunde.

Manuel Berner überbrachte die Grüße der Stadt Buchen und des Bürgermeisters Roland Burger wie auch des verhinderten Ortsvorstehers Nico Hofmann und des gesamten Ortschaftsrates. Er beglückwünschte den VfL zu der äußerst positiven Entwicklung. Der VfL sei ein Bestandteil von Eberstadt, der ein breitgefächertes Angebot zu bieten habe. Eberstadt erfahre durch die umfangreichen Aktivitäten des VfL eine ausgezeichnete Belebung, worauf man stolz sein könne. br

