Platz acht beim „Shooty-Cup“

Die beiden Luftgewehrschützen Yannik Lang und Annalena Eid vom Schützenverein SV Hainstadt hatten sich für den Endkampf des „Shooty-Cups“ in Ittersbach qualifiziert. Im Vorkampf waren die beiden jungen Schützen in vier Wettkämpfen gegen die SG Buchen angetreten. Hier behielt man mit insgesamt 1286 Ringen die Oberhand. Annalena Eid erzielte dabei 604 Ringe, Yannik Lang 682. Buchen war insgesamt auf 1208 Ringe gekommen.

In Ittersbach traten dann die besten zehn Teams in zwei Runden gegeneinander an. Im ersten Durchgang erzielte Yannik Lang 172 und Annalena Eid 157 Ringe. Mit diesen insgesamt 329 Ringen lagen die Hainstädter nach dem ersten Durchgang auf dem guten siebten Platz. Die Trainer Thomas Puffer, Matthias Puffer und Stefan Eid waren für den zweiten Durchgang sehr zuversichtlich. Nach einer kurzen Pause schafften die beiden Schützen dann allerdings nur noch zusammen 318 Ringe (Annalena Eid 148, Yannik Lang 170). Somit rutschten sie mit einem Gesamtergebnis von 647 Ringen noch auf den achten Platz ab. tl

