Politalltag „hautnah“ erlebt

Anschließend arbeitete sie in Landesgruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen zu drei verschiedenen Gesetzesentwürfen: 1. verbindliche Vorgaben von Diskriminierungsmöglichkeiten bei Bewerbungen für Behörden des Bundes, 2. Änderung des Grundgesetzes – Einführung bundesweiter Volkseinstimmung sowie 3. die Einführung eines Pfandsystems für Einwegbecher – und einem Antrag – die Ausweitung der Beteiligung deutscher Streitkräfte an der EU-geführten Operation Eumisa.

„In den Fraktionen wird eine gemeinsame Linie erarbeitet, die ge-genüber den anderen Fraktionen in den Ausschüssen vertreten wird. Am Ende des Planspiels werden die Beschlussempfehlungen im Plenarsaal unter der Leitung der Bundestagsvizepräsidentinnen und der Bundestagsvizepräsidenten debattiert und die Gesetzentwürfe zur Abstimmung gebracht“, so Clara Linke..

Sie selbst gehörte dem Ausschuss für Verbraucherschutz an, der sich mit dem Thema „Einführung eines Pfandsystems für Einwegbecher“ beschäftigte. „Es gestaltete sich allerdings manchmal als schwierig, sich nur auf die Verbraucher und nicht auf andere Themen wie Umwelt und Wirtschaft zu konzentrieren“, erklärte Linke.

Ein weiteres Privileg des Planspiels sei die komplette Bewe-gungsfreiheit in den verschiedensten Bereichen des Deutschen Bundestages, in denen aufgrund höchster Sicherheitsvorkehrungen kein normaler Besucher Zugang hat, gewesen.

