Polizei fand Marihuana

Anzeige

Buchen.Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlugen Polizeibeamte am Dienstagabend in Buchen. Alles begann mit der Meldung, dass jemand an der Kreissporthalle ein Fahrrad gestohlen habe. Die Mutter des bestohlenen Besitzers erzählte dies einem Bekannten und beschrieb diesem auch das Fahrrad. Der 47-Jährige sah kurz darauf einen Somalier mit dem Fahrrad und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann in der Eisenbahnstraße stellen und festnehmen. Bei einer Durchsuchung fanden sie eine kleine Menge Marihuana. Hinzu kam, dass beim Anfahren in Richtung des Festnahmeortes drei Jugendliche flüchteten und eine kleinere Menge Marihuana wegwarfen. Deshalb wurden auch sie kontrolliert und auch sie müssen mit einer Anzeige rechnen