Polizei sucht nach Zeugen

Buchen.Einfach weggefahren ist ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag in Buchen, nachdem er die Beifahrertür eines Mitsubishi ASX beschädigt hatte. Die 28-jährige Besitzerin des Mitsubishis parkte diesen gegen 9.20 Uhr im unteren Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße. Als sie um 9.45 Uhr an ihr Auto zurückkam, bemerkte sie einen frischen Schaden an der Beifahrertür. Ein Unbekannter muss beim Aussteigen aus seinem Auto mit der Fahrertür gegen die Beifahrertür des Mitsubishis gestoßen sein. Anstatt jedoch den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu melden, machte sich die Person aus dem Staub.