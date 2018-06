Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Buchen.Sachschaden entstand am Mittwoch zwischen 9.30 und 11 Uhr an einem auf dem Parkplatz des Burghardt-Gymnasiums abgestellten Opel Corsa. Eine unbekannte Person hat das Fahrzeug beschädigt, in dem sie eine Delle in die Fahrzeugtüre drückte. Der Kleinwagen war zur Tatzeit in der letzten Parkreihe des in der St.-Rochus-Straße befindlichen Parkplatzes abgestellt. Zeugen sollten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

Auch in einem anderen Fall ist die Polizei auf Zeugen angewiesen. Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag zwischen 17.30 und 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Lokals in der Schwedensteinstraße in Buchen. Eine unbekannte Person fuhr dort gegen die hintere Stoßstange eines geparkten VW Golf und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne der Fahrzeughalterin oder der Polizei Bescheid zu geben.