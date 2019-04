Polizei sucht Zeugen

Buchen.Nachdem eine Frau sich am Dienstagvormittag von dem Fahrer eines roten Pkw beleidigt gefühlt hat, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Laut Aussage der Frau hat der Mann ihr gegen 11.30 Uhr in der Hochstadtstraße in Buchen den Mittelfinger gezeigt und obszöne Gesten gemacht. Währenddessen waren mehrere Fußgänger sowie eine ausparkende Autofahrerin in der Straße unterwegs, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre alt, normale Größe und Statur und lockige Haare. Er fuhr einen roten Peugeot. Die Frau selbst fuhr einen Jeep Grand Cherokee. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019