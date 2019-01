Polizisten stellten mehrere Verstöße fest

Buchen.Im Vorfeld eines Konzertes in der Buchener Stadthalle am Dienstagabend führte die Polizei mehrere Kontrollen durch. Nach Angaben der Beamten wurden zwischen 17 und 23.30 Uhr rund 100 Fahrzeuge und 130 Personen kontrolliert. Dabei wurden insgesamt vier Verstöße wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss, ein Verstoß wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung sowie zwei Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Zudem wurden circa 4,5 Gramm Marihuana sichergestellt. Die Veranstaltung selbst verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Zu Urintest aufgefordert

Wie die FN erfuhren, wurde ein Autofahrer von der Polizei dazu aufgefordert, sich an eine Hecke zu stellen und in einen Probebecher zu urinieren. Der Inhalt des Bechers wurde dann in den Straßengraben gekippt. Normalerweise stelle das Urinieren in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit dar, nicht jedoch in diesem Fall, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

„Beim Verdacht auf Drogenkonsum kann ein Urintest angeordnet werden, welcher der Autofahrer freiwillig – natürlich an geeigneter Steller – vor Ort durchführen kann“, erklärt Frank Belz vom Präsidium Heilbronn. In den Becher werde dann ein Teststreifen hineingehalten, welcher auf die gängigsten Drogen reagiere. Wenn dies der Fall sei, werde der Inhalt des Bechers mitgenommen zur weiteren Untersuchung, ansonsten werde er ausgeleert. „Dieser Vorgang ist durchaus üblich“, so Belz.

