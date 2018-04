Positive Kooperation mit Limbach betont

Anzeige

Buchen.Der Bericht des Vorsitzenden Michael Fink bei der Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Buchen im Hotel „Prinz Carl“ war geprägt durch die positive Kooperation mit der Ortsgruppe Limbach. In heutigen Zeiten, in denen es schwer ist, die Jugendlichen dauerhaft an einen Verein zu binden, sei man sich eine gegenseitige Stütze. Im vergangenen Jahr bildeten sich die Trainer, in verschiedenen Kursen weiter, um den Ansprüchen weiterhin Genüge zu tun.

Den Bericht des Jugendleiters übernahm Sabrina Fink. Im Vereinsjahr 2017 wurden insgesamt 25 Abzeichen verliehen. Man sei nun Nobbi-Partner und habe zwei Trainer, die speziell ausgebildet wurden einen DLRG/Nivea-Kindergartentag durchzuführen. Hier lernen die Kinder spielerisch Sonnen- und Baderegeln kennen. Die alljährliche Nikolausfeier gepaart mit einem Eltern-Kind-Schwimmabend fand großen Anklang bei allen Beteiligten.

Die Kassenwartin Christine Eberlein berichtete, dass der Verein auf finanziell gesunden Beinen stehe. Die Kassenprüfer Regina Noe und Rolf Berberich bestätigten eine ordentliche Kassenführung. Der Vorstand wurde entlastet. Die Satzung wurde auf den aktuellsten Stand gebracht und einstimmig angenommen.