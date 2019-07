Positive Persönlichkeitsentwicklung bescheinigt

Buchen.18 Schüler der Karl-Trunzer-Schule Buchen können nach den erfolgreich bestandenen schriftlichen und mündlichen Prüfungen nun ihre Mittlere Reife vorweisen. Die Zehntklässler erreichten mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,6 ein erfreuliches Gesamtergebnis und verlassen gut gerüstet die Schule.

Prüfungsvorsitzender Rektor Wolfgang Kögel von der Auerberg-Werkrealschule Walldürn gratulierte allen Absolventen zum bestandenen Abschluss und würdigte die guten und wohl vorbereiteten Prüfungen.

Auch KTS-Rektor Walter Scheuermann gratulierte den erfolgreichen Prüflingen zu den erworbenen Kompetenzen. „Ihr seid fit für den nächsten Schritt!“, freute er sich über die deutlich sichtbare Stärkung der mentalen und emotionalen Fitness der Absolventen, denen er eine überaus positive Persönlichkeitsentwicklung bescheinigte. Dadurch, dass ihre Eigenständigkeit und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten gewachsen seien, sei obendrein die Erkenntnis gereift, „dass die Zukunft in der Gegenwart gestaltet wird.“ Dieses Zusammenspiel ermöglichte nun die erfreulichen Prüfungsergebnisse für den Mittleren Bildungsabschluss. Neben dem methodischen und strategischen Repertoire, das sich die Zehntklässler erarbeitet hatten, habe sich wieder gezeigt, dass gerade die Ganztagesschule vielerlei Möglichkeiten für die Entwicklung grundlegender sozialer und personaler Kompetenzen biete. „Die Absolventen konnten eine hohe Handlungskompetenz erreichen“, fasste er stolz zusammen. Im Rahmen einer Abschlussbesprechung bedankte er sich bei Klassenlehrer Andreas Philipp sowie allen Lehrern, die in der Abschlussklasse unterrichtet haben, für ihre erfolgreiche Arbeit.

Folgende Schüler haben die Prüfung zur Mittleren Reife bestanden: Jeff-Leon Aybasti (Buchen), Kim Erik Berger (Laudenberg), Emily Brocher (Buchen), Berfin Caliskan (Hainstadt), Shirin Fischer (Götzingen), Ljuba Giannitsidis (Seckach), Luis Jakob (Buchen), Jason Kerber (Buchen), Alexander Leis (Buchen), Haris Lulic (Buchen), Violeta Mitrovic (Buchen), Nicole Neu (Mudau), Lara Pflüger (Hainstadt), Christin Pötzsch (Muckental), Carlo Rohmann (Buchen), Marie Schmitt (Wettersdorf), Erik Schultz (Buchen) und Reyhan Ucar (Hainstadt).

Den Klassenpreis für den besten Durchschnitt sowie Belobigungen für gute Leistungen erhalten die betreffenden Schüler bei der gemeinsamen Abschlussfeier der Karl-Trunzer-Schule am Mittwoch, 17. Juli, in der Stadthalle.

