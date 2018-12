Preise im Wert von 1315 Euro

Buchen.Geschenke im Wert von 1315 Euro sind im heutigen elften Türchen des Lions Adventskalenders verteilt.

Darin hat die Baden Württembergische Bank in Bad Mergentheim fünf Bargeldgewinne in Höhe von je 100 Euro mit den Nummern 5748, 5053, 8972, 4001 und 8204 eingelegt. Vom ISIS Kosmetik Nagelstudio R. Baumann in Reinhardsachsen kommen zwei Gutscheine über je 50 Euro für eine dauerhafte Haarentfernung, verteilt auf die Nummern 4791 und 4378, sowie drei Kosmetikbehandlungen im Wert von je 43 Euro verteilt auf die Nummern 6530, 8137 und 1884.

Vier Mal Bargeld über je 50 Euro hält die Praxis für Zahnheilkunde Rolf Mathias Weckbach für die Besitzer mit den Nummern 7313, 3406, 2028, 6427 bereit. Von der Rechtsanwaltskanzlei Achim Edelmann kommen zwei weitere Bargeldgewinne über je 50 Euro mit den Nummern 1134 und 7730. Vier Einkaufsgutscheine über je 25 Euro können beim Blumenhaus Kaufmann Edeltrud Thoma mit den Nummern 6932, 6622, 8893 und 7403 eingelöst werden.

Auf eine Weihnachtstorte von der Backstube Peter Müssig im Wert von je 38 Euro dürfen sich die Besitzer mit den Nummern 6619 und 5595 freuen. Zwei Gutscheine über je 30 Euro mit den Nummern 7570 und 3299 können bei der Tapferen Schneiderin eingelöst werden. Zwei Haarbehandlungsgutscheine über je 25 Euro hat Viola Hairstyles Greulich in Höpfingen mit den Nummern 3766 und 5932 in den Kalender gelegt.

Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018