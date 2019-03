Preisgekrönter Chor

Buchen.Die Konzertreihe „Buchen in concert“ präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Sängerkreis am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in der Stadthalle den mehrfach preisgekrönten Männerchor „Camerata Musica“ Limburg unter Leitung von Jan Schumacher. Auf dem Programm stehen Chorwerke von Orlando di Lasso („Matona mia cara“) bis hin zu modernen Arrangements von Bob Chilcott („And so it goes“). Die Sänger haben sich die Fortführung der Tradition der Männerkammerchöre ehemaliger Limburger Domsingknaben zum Ziel gesetzt. „Camerata Musica“ erhielt mehrere erste Preise bei nationalen und internationalen Chorwettbewerben. Karten sind im Vorverkauf erhältlich beim Verkehrsamt sowie bei der Geschäftsstelle der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule.Abonnenten der Reihe „Buchen in concert“ haben freien Eintritt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.03.2019