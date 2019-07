Preisgeld von 2000 Euro für „Namaste Nepal sAG“

Buchen.Der Förderverein Impulse aus Buchen hat den dritten Platz beim Förderpreis „Ehrenamt macht Schule“ gewonnen. Der Preis wurde vom Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg (LSFV BW) ausgeschrieben und durch die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg unterstützt. Für das Projekt „Namaste Nepal sAG“ der Abt-Bessel-Realschule Buchen erhielt der Förderverein bei der Preisverleihung in Stuttgart ein Preisgeld von 2000 Euro.

Der Förderpreis des LSFV BW stand diesmal unter dem Motto „Selfmade – Aus eigener Herstellung“ und prämierte Projekte, die durch die Herstellung von Produkten den Schülern vielfältige Kompetenzen vermitteln, wie etwa Umweltschutz, betriebswirtschaftliche Fähigkeiten, Kreativität und Teamarbeit. Der Förderverein Impulse der Abt-Bessel-Realschule Buchen hatte sich mit fair gehandeltem Nepal-Kaffee um den Preis beworben, der mit insgesamt 12 000 Euro dotiert ist.

Die Mitglieder der Schülerfirma „Namaste Nepal sAG“ importieren hochwertigen, fair gehandelten Rohkaffee von den Bergbauern Nepals, rösten diesen in der Region und vertreiben ihn schließlich über den Schulladen sowie über Kooperationspartner. Der Erlös wiederum fließt zurück nach Nepal, um den Bau von Schulen und einer gesundheitlichen Versorgung zu gewährleisten.

„Besondere Leistung“

Dr. Carsten Rabe vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport würdigte in seiner Laudatio das verdienstvolle Unterfangen der Schüler der „Namaste Nepal sAG“, durch Kaffeehandel Kleinbauern in Nepal zu unterstützen. Rabe machte in seiner Rede deutlich, wie beliebt Kaffee bei den Deutschen sei, Nepal aber als Kaffeelieferant kaum Beachtung finde. Dass die Schülerfirma derzeit 160 Kleinbauern das Auskommen sichere und den Aufbau von Schulen mitfinanziere, sei eine besondere Leistung und nur mit viel Engagement, Begeisterung und Empathie für das Projekt in Nepal zu erreichen.

Zu Beginn der Verleihung im Hospitalhof würdigte Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann das Engagement der Schulfördervereine im Land und betonte die Wichtigkeit außerschulischen Lernens für die ganzheitliche Bildung. Sie eröffneten neue Erfahrungs- und Handlungsorte und machten etwa biologische Vielfalt erlebbar.

