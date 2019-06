Buchen.Die JMK-Buchen Buchen veranstaltet am Dienstag, 2. Juli, um 19 Uhr ihr Preisträgerkonzert „Concerto grosso“ in der Stadthalle Buchen. Im Anschluss an die musikalischen Vorträge erfahren die Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ von Regional- bis Bundesebene eine Ehrung durch die Stadt Buchen sowie die Sparkasse Neckartal-Odenwald.

Das Preisträgerkonzert wird unter anderem von den Preisträgern, dem Blechbläserensemble, dem Frauenchor, dem Celloensemble, dem Akkordeonensemble, dem Veeh-Harfenensemble „Zauberklang“, der Musikschulband sowie der JMK Big Band mitgestaltet. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.06.2019