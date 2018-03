Premiere von „Schlaflos in Schlummerland“

Anzeige

Buchen.Die Premiere zu „Schlaflos in Schlummerland“ findet am heutigen Samstag um 19.30 Uhr im Seitenbacher Forum in Buchen statt. Das Theaterensemble „Tejader“ der Lebenshilfe Buchen spielt ein Stück frei nach dem Buch „Traumfresserchen“ von Michael Ende in der Inszenierung von Theaterpädagogin Ann-Kathrin Beyersdorfer. Die acht Darsteller mit geistiger Behinderung proben für das Bewegungstheater ohne viele Worte seit über einem Jahr. Saalöffnung ist um 19 Uhr, ab 18.30 Uhr ist für Bewirtung gesorgt. Eine zweite Aufführung steht am Sonntag, 11.März, um 15.30 Uhr im Kalender. Bewirtung ist hier ab 14.30 Uhr, Saalöffnung um 15 Uhr. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten an der Abend- bzw. Tageskasse. Das Foto zeigt eine Szene aus der Generalprobe. Bild: Maria Gehrig