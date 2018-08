Programm für die Ferien

Anzeige

Buchen.Auch in den Ferien gibt es im Mehrgenerationentreff (MGT) interessante Aktivitäten. Ein gemeinsamer Sonntagsspaziergang im Buchener Wald findet morgen von 14 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist am MGT. „Der Ruhestand – Wie gestalte ich mein Leben neu?“: Eine Diskussionsrunde zu diesem Thema findet am Montag, 13. August, um 19 Uhr im MGT statt. Am Dienstag, 14. August, ist ab 19.30 Uhr Linedance. „Probleme mit Computer, Smartphone & Co? Reden wir doch mal drüber!“, dieses Beratungsangebot findet alle 14 Tage in ungeraden Wochen mittwochs statt, so auch am Mittwoch, 15. August, von 10 bis 11.30 Uhr. Eine erste Klärung der Probleme ist über Frieder Ebert, Telefon 06281/4982, E-Mail frieder.ebert.44@gmail.com, möglich. Das Angebot wird von drei Personen mit jeweils speziellen Kenntnissen angeboten, die dann versuchen, passende Termine zu finden. Ab 15 Uhr ist Kaffeetreff.

Frauenfrühstück ist am Donnerstag, 16. August, von 9.30 bis 12 Uhr. Spielen für alle findet ab 14 Uhr statt. „We are talking English – Englisch reden für alle“ findet von 18 bis 21 Uhr statt. Die Spielgruppe für Kinder ist am Freitag, 17. August, von 9 bis 11 Uhr. Informationen rund um die Gartengestaltung nach Feng-Shui gibt es am Samstag, 18. August, von 15 bis 17 Uhr. Es soll erläutert werden, auf was geachtet werden kann, um den eigenen Garten nach Feng-Shui zu gestalten. Nach einer kurzen Einführung geht es zum Garten in der Hollergasse 14. Beim Basteltreff für Jung und Alt am Montag, 20. August, werden Urlaubs-Mitbringsel präsentiert. Am Abend findet Linedance statt und am Dienstag, 21. August, um 19.30 Uhr der Treff für pflegende Angehörige.