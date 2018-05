Projekt soll bis Ende 2020 fertig sein

Anzeige

Mit einem dreistöckigen Bürogebäude plant die Buchener Firma OKW, ihren Standort in der Friedrich-List-Straße auszubauen.

Buchen. Die in Buchen ansässige Odenwälder Kunststoffwerke (OKW) Gehäusesysteme GmbH hat mit dem Bau eines neuen Bürogebäudes begonnen. Dazu wird ein Teil eines ungenutzten Industriekomplexes in der Friedrich-List-Straße 1 abgerissen. Der übrige Bereich wird kernsaniert und für eine moderne Bürolandschaft vorbereitet.

Das Sanierungsobjekt befindet sich neben den bestehenden Firmengebäuden von OKW in der Friedrich-List-Straße 3. Das sei ein großer Vorteil, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit, denn für eine bauliche Expansion stehe am bisherigen Standort so gut wie keine Fläche zur Verfügung. „Wir stoßen mittlerweile an unsere räumlichen Grenzen“, erklärt Geschäftsführer Martin Knörzer.