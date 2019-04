Projektwoche endet mit großem Fest

Buchen.In der laufenden Woche verabschieden sich Schüler und Lehrer der Jakob-Mayer-Grundschule vom herkömmlichen Unterricht, von Klasseneinteilungen und Stundenplänen. In der Projektwoche arbeiten die Schüler in altersgemischten Gruppen an einem selbstgewählten Thema.

Den Abschluss bildet das Projektfest unter dem Motto „Bücherhelden – Figuren aus bekannten Kinderbüchern“ am Freitag, 5. April, von 15 bis 18 Uhr. Alle Gruppen präsentieren ihren Mitschülern, den zukünftigen Erstklässlern sowie den Eltern, Familienangehörigen uns weiteren Interessenten, was sie im Verlauf der Woche erarbeitet haben. Es gibt Ausstellungen, einen Bücherbasar, Vorführungen und vieles mehr. Für das leibliche Wohl sorgt der Elternbeirat.

