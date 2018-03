Prozessleitsystem wird modernisiert

Anzeige

Buchen.Der Gemeinderat stimmte am Montag der Modernisierung des Prozessleitsystems (PLS) der Kläranlage Buchen zu und beauftragte die Firma Elpatec, die Arbeiten zum Angebotspreis von 86 933 Euro auszuführen. Die Deutsche Telekom stellt bis Ende 2018 die analogen Fernsprechleitungen auf Digitalbetrieb um. Dies erfordert auf der Leitwarte der Kläranlage Buchen eine Modernisierung der Hard- und Software für die Datenübertragung von den Außenanlagen zur Leitstelle in Buchen. Neuere Abwasseranlagen, wie das Regenüberlaufbecken II in Hainstadt und die Kläranlage Eberstadt sind schon mit dem neuen Übertragungsverfahren ausgerüstet.

Die Kosten für die Maßnahmen sind als förderfähig anerkannt. Der Fördersatz beträgt 47 Prozent. Allerdings erfolgt die Vergabe der Fördergelder in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landesfördermittel. Daher liegt laut Stadtverwaltung eine Bewilligung derzeit noch nicht vor.